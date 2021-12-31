За словами Ірини Верещук, першим посаду міністерки реінтеграції їй запропонував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Про це міністерка заявила в інтерв'ю.
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Була розмова з президентом
Ірина Верещук розповіла, що перед голосуванням Верховної Ради за її призначення на посаду міністерки реінтеграції, у неї була розмова з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Також вона зустрічалася з президентом.
Однак відмовитися від амбіцій очолити Міноборони Ірину Верещук переконав саме Давид Арахамія.
Давид Арахамія запропонував і пояснив, чому зараз посада міністерки реінтеграції є більш оптимальною і ефективною, ніж, наприклад, міністр оборони, куди я дійсно цілилась. Працюючи в комітеті я розуміла, що та як треба зробити, щоб змінити ситуацію, аби дійсно реформа запрацювала. Але сталось так як сталось,
– розповіла Верещук.
Також міністерка розповіла, що щодо міністерства реінтеграції у неї була розмова з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Однак, за словами Верещук, ця зустріч відбулася уже після її призначення на посаду.
Призначення Верещук в уряд: головне
- Восени 2021 року в уряді Дениса Шмигаля відбулися значні кадрові зміни. Заяви про відставку написали одразу 4 міністри.
- За кілька місяців до цього Ірина Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони. Тому в ЗМІ після відставки Андрія Тарана з оборонного відомства, говорили про те, що саме Верещук очолить його.
- Однак 4 листопада на засіданні Верховної Ради на посаду міністра оборони висунули кандидатуру Олексія Резнікова, який напередодні пішов з посади міністра реінтеграції.
- Місце Олексія Резнікова посіла Ірина Верещук.
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