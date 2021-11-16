Об этом нардеп рассказала 16 ноября в кулуарах парламента. Она утверждает, что ранее "контактировала" с инфицированными, поэтому думает, что у нее якобы выработался естественный иммунитет.

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Богуцкая заверила, что не согласится на прививку – даже если за это ей заплатят 50 тысяч долларов. Политик заявила, что не хочет, чтобы "вакцинацию поддерживали финансово". Отметим, что накануне президент Зеленский объявил о выплате всем, кто полностью привит от COVID-19. Речь идет об 1 тысяче гривен, которую можно будет использовать только на определенные виды услуг.

"Слуга" апеллирует к тому, что болезнь – еще не изучена

Когда нардепа спросили, что она будет делать, когда в ее организме будут заканчиваться антитела к вирусу та вспомнила о Минздраве. Мол, в министерстве утверждают, что болезнь еще не изучена. По ее мнению, это означает, что не изучено и то, сколько будет держаться иммунитет к коронавирусу. Более того, "слуга народа" заявила, что Минздрав якобы "унижает людей, переболевших и имеющих иммунитет". Она утверждает, что повторно заразившиеся коронавирусом переносят болезнь гораздо легче, чем во время первого раза.

Обратите внимание! Количество антител в крови не является показателем защиты от COVID-19. В то же время новые исследования подтверждают, что против новых штаммов коронавируса прививка работает более эффективно, чем природные антитела после болезни.

Свою позицию нардеп подтвердила в соцсети

Кроме этого, Богуцкая опубликовала в фейсбуке и сообщение, в котором раскритиковала Зеленского из-за его намерений выплат вакцинированным. Она пожаловалась, что "вознаграждение" за прививку создаст еще больший раскол в обществе. Кроме этого, политик плакала, что "вакцинированные аплодируют тысячи гривен, которая будет содрана с антиваксов".

Полный текст сообщения Богуцкой в ​​фейсбуке:

"Благими намерениями... Как я и думала, тысяча на вакцинацию еще больше расколет тех, кто "за" и нет. Уже с утра ФБ переполнен мемами с Зеленским на 1000-гривневых купюрах. А в ответ вакцинированные аплодируют тысяче гривен, которая будет содрана с антиваксов. Неправильно все это. Финансовая забота государства о здоровье своих граждан, которые независимо от вакцинации сдают ПЦР-тесты из-за первых симптомов любой ОРВИ инфекции и платят за это в среднем 600 гривен, говорит о какой-то странной заботе."