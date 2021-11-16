Про це нардепка розповіла 16 листопада в кулуарах парламенту. Вона стверджує, що раніше "контактувала" з інфікованими, тому думає, що в неї нібито виробився природний імунітет.

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Богуцька запевнила, що не погодиться на щеплення – навіть якщо за це їй заплатять 50 тисяч доларів. Політикиня заявила, що не хоче, аби "вакцинацію підтримували фінансово". Зазначимо, що напередодні президент Зеленський оголосив про виплату всім, хто повністю щеплений від COVID-19. Мовиться про 1 тисячу гривень, яку можна буде використати лише на певні види послуг.

"Слуга" апелює до того, що хвороба – ще не вивчена

Коли нардепку запитали, що вона робитиме, коли в її організмі закінчуватимуться антитіла до вірусу, та згадала про МОЗ. Мовляв, у міністерстві стверджують, що хвороба ще не вивчена. На її думку, це означає, що не вивчено й те, скільки триматиметься імунітет до коронавірусу. Ба більше, "слуга народу" заявила, що МОЗ нібито "принижує людей, які перехворіли й мають імунітет". Вона стверджує, що ті, хто повторно заразилися коронавірусом, переносять хворобу набагато легше, ніж під час першого разу.

Зверніть увагу! Кількість антитіл у крові не є показником захисту від COVID-19. Водночас нові дослідження підтверджують, що проти нових штамів коронавірусу щеплення працює ефективніше, ніж природні антитіла після хвороби.

Свою позицію нардепка підтвердила у соцмережі

Крім цього, Богуцька опублікувала у фейсбуці й допис, в якому розкритикувала Зеленського через його наміри щодо виплат вакцинованим. Вона поскаржилася, що "винагорода" за щеплення створить ще більший розкол у суспільстві. Крім цього, політикиня бідкалася, що "вакциновані аплодують тисячі гривень, яка буде здерта з антиваксів".

Повний текст допису Богуцької у фейсбуці:

"Благими намірами... Як я й думала, тисяча на вакцинацію ще більше розколе тих, хто "за" і немає. Вже з ранку ФБ переповнений мемами із Зеленським на 1000-гривневих купюрах. А у відповідь вакциновані аплодують тисячі гривень, яка буде здерта з антиваксів. Неправильно це все. Фінансова турбота держави про здоров'я своїх громадян, які незалежно від вакцинації здають ПЛР-тести за перших симптомів будь-якої ГРВІ інфекції й платять за це в середньому 600 гривень, говорить про якусь дивну турботу."