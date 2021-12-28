"Слуга "Ковалев, купивший "4 канал", не имеет своего жилья

По информации СМИ, нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев приобрел "4 канал". Несмотря на то, что у политика теперь есть медиа, собственного жилья у него нет.

Такая информация есть в декларации парламентария за 2020 год. Своим жильем Ковалев пока не разжился.

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Нардеп имеет право на пользование домами матери

Ковалев имеет право на пользование двумя домами, принадлежащими его матери – Татьяне Ковалевой. Они расположены в городе Голая Пристань, что на Херсонщине. Площадь домов – 191 и 158 квадратных метров. Также в пользование нардепа земельный участок площадью 1000 квадратных метров.

Что касается жизни в столице, то квартиру Ковалев арендует. Жилье – достаточно небольшое, площадью около 70 квадратных метров.



Жилье в декларации Алексея Ковалева / Скриншот документа

Что известно о средствах нардепа

В собственности нардепа автомобиль BMW X6 2020 года выпуска, его стоимость 2 миллиона 700 тысяч гривен.

На банковском счете политика 540 тысяч в украинской валюте, наличными значительно больше – 4 миллиона гривен и 101 тысяча долларов.

Единственным указанным доходом Ковалева является депутатская зарплата.

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Что известно о приобретении Ковалевым канала