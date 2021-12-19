Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, все зависит от решения Конституционного Суда.
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Коллизия с парламентскими выборами
Народный депутат отметила, что коллизия заключается в наличии двух противоречивых статей в Конституции. Одна указывает, что продолжительность депутатского срока и созыва ВРУ составляет 5 лет, а другая – что выборы проходят в последнее воскресенье октября на 5 году полномочий.
"В случае с очередными выборами, это так и происходит – каждых пять лет. Последние выборы прошли вне очереди, летом", – подчеркнула Кравчук.
Соответственно, если парламентские выборы состоятся в октябре 2023 года, Верховная Рада проработает не 5 лет, а 4 года и несколько месяцев. Впрочем, Евгения Кравчук убеждена, что созыв будет продолжаться столько, сколько и положено, и досрочных выборов не будет.
Полный выпуск "Что это было?" с Евгенией Кравчук: смотрите видео
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