Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За ї словами, усе залежить від рішення Конституційного Суду.

До теми Політики, яких вимели, хочуть повернутися, – Кравчук про дочасні парламентські вибори

Колізія з парламентськими виборами

Народна депутатка зазначила, що колізія полягає у наявності двох суперечливих статей в Конституції. Одна вказує на те, що тривалість депутатського терміну та скликання ВРУ становить 5 років, а інша – що вибори відбуваються в останню неділю жовтня на 5 році повноважень.

"У випадку з черговими виборами, це так і відбувається – щоп'ять років. Останні вибори відбулися позачергово, влітку", – підкреслила Кравчук.

Довідка. Вперше в історії незалежної України дочасні парламентські вибори відбулися 21 липня 2019 року. Рада нового скликання почала працювати з 29 серпня.

Відповідно, якщо парламентські вибори відбудуться в жовтні 2023 року, то Верховна Рада пропрацює не 5 років, а 4 роки й кілька місяців. Втім Євгенія Кравчук переконана, що скликання триватиме стільки, скільки й належить, і дочасних виборів не буде.

Повний випуск "Що це було?" із Євгенією Кравчук: дивіться відео

Парламентські вибори в Україні: що відомо