Однак такі заяви можуть зіграти на руку Росії. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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"Просто політики хочуть повернутися до влади. Ті, яких вимели, хочуть повернутися", – наголосила Кравчук.
За її словами, навіть якщо припустити, що дочасні парламентські вибори відбудуться, партії складатимуться здебільшого зі старих облич. Водночас є майже 100% ймовірність, що Верховна Рада поточного скликання пропрацює як належить аж до чергових виборів.
Гра на користь Росії
Народна депутатка переконана, що дочасні вибори лише розбалансують ситуацію в Україні, тож ворогу буде легше натиснути на нас під час переговорів або здійснити вторгнення.
Хоч Збройні сили України готові до будь-яких ситуацій, найкраще, щоб усе було стабільно, а люди гуртувалися, навіть у політичній сфері.
Я не кажу, що цього точно не станеться до кінця каденції, але зараз я не бачу сигналів, щоб були дочасні парламентські вибори,
– зауважила Кравчук.
І навіть якщо вся партія ОПЗЖ складе мандати, їх не буде достатньо, щоб оголосити перевибори до Ради. У такий спосіб політсила просто привертає до себе увагу та намагається потрапити в інформаційний простір.
Повний випуск "Що це було?" із Євгенією Кравчук: дивіться відео
Дочасні парламентські вибори в Україні: що відомо
- За результатами грудневого соцопитування, до Верховної Ради нового скликання можуть потрапити 8 політичних партій.
- Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук виступив проти перенесення парламентських виборів із 2023 на 2024 рік.
- У Мінцифри заявили, що готові допомогти із впровадженням виборів у режимі онлайн, однак це рішення має ухвалити Центральна виборча комісія і ВРУ.