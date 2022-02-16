"Слуга" Кузьминых снова не пришел в суд: ВАКС обратился в Раду

"Слуга" Сергей Кузьминых, которого подозревают во взяточничестве, 16 февраля снова не пришел в суд для избрания ему меры пресечения. ВАКС уже просит Верховную Раду сообщить нардепу о новой дате заседания.

Адвокат Кузьминых Лариса Криворучко в ВАКС тоже не явилась, хотя суд 15 февраля направил ей на электронную почту письмо с уведомлением о дате и времени заседания.

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В ЦПК утверждают, что адвокат сегодня направляла в суд письмо с этой почты. По мнению судьи, Криворучко знала, что письмо было, но неизвестно, открывала ли она его. В ходатайстве правозащитницы указано, что она якобы ничего не получала от суда.

Дозвониться до Кузьминых и адвоката не могут

Отмечают, что защитница и подозреваемый не берут трубку. Криворучко убеждала, что ее телефон "временно не принимает звонки", а мобильный Кузьминых изъяли детективы.

Прокурор просил ВАКС по собственной инициативе применить принудительный привод к нардепу.

Когда будет новый суд

Судья объявил перерыв, чтобы отправить в Верховную Раду сообщение с просьбой сообщить Кузьминых о дате и времени нового заседания. Его назначили на 15:00 17 февраля.

Если депутат и адвокат снова не придут, суд рассмотрит вопрос о принудительном приводе.

Что известно о деле Кузьминых

Сергея Кузьминых поймали на получении взятки в 559 тысяч гривен. Об этом 28 января сообщило НАБУ.

За эти деньги политик якобы должен был посодействовать в заключении контрактов между частными компаниями и больницей на Житомирщине.

7 февраля правоохранители задержали подозреваемого. Сам нардеп говорит, что дело против него является провокацией.

Меру пресечения не могут избрать еще с 7 февраля. Сначала суд не подтвердил личность подозреваемого, ведь у него не было паспорта. Затем сторона защиты попросила время для подготовки.

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Текст поста Центра противодействия коррупции:

Кузьминых снова не пришел в суд. ВАКС попросит Верховную Раду сообщить депутату о новой дате заседания

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых и его адвокат Лариса Криворучко в очередной раз не пришли в Высший антикоррупционный суд на избрание меры пресечения.

Вчера суд направил Криворучко на электронную почту письмо с уведомлением о дате и времени заседания. Сегодня она с этой почты присылала в суд письмо, поэтому судья считает, что она по меньшей мере знала, что письмо от суда было. А вот открывала ли она его, или нет – неизвестно.

В ходатайстве Криворучко говорится, что она якобы ничего не получала от суда. Адвокат и подозреваемый трубку также не берут. Защитница сказала, что телефон у нее "временно не принимает звонки", а мобильный ее подзащитного изъяли детективы.

Прокурор попросил ВАКС по собственной инициативе применить принудительный привод к нардепу.

Следственный судья Олег Ткаченко объявил перерыв, чтобы направить в Верховную Раду уведомление с просьбой оказать содействие во вручении нардепу Кузьминых уведомление о дате и времени заседания, которое назначили на 15:00 17 февраля. Если депутат и его адвокат не придут, а все ресурсы для уведомления о времени заседания иссякнут, суд рассмотрит вопрос о принудительном приводе.