"Слуга"-миллионер Клочко ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч гривен на жилье, – Bihus.Info

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко ежемесячно берет из Госбюджета 20 тысяч гривен на аренду жилья в Киеве. Это при том, что в своей декларации политик указал миллионные сбережения.

Миллионеры без жилья

По данным журналистов, за 2021 год государство выделило Клочку 236 тысяч гривен компенсации на аренду жилья. В 2020 году – почти 160 тысяч гривен.

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При этом Клочко и его супруга являются официальными миллионерами. В декларации за 2020 год "слуга" отметил, что получил 517 тысяч гривен зарплаты и 820 тысяч гривен от продажи автомобиля.

Жена нардепа также получила 368 тысяч гривен по продаже транспортного средства и почти 3,4 миллиона гривен дохода от предпринимательской деятельности. Кстати, ФЛП Неля Клочко зарегистрировала в апреле 2019 года и сразу начала показывать миллионные заработки.

Кроме доходов, семья Клочков имела и миллионные сбережения. Только в наличных деньгах с супругой нардеп задекларировал 3,5 миллиона гривен и 200 тысяч долларов.

В то же время, официально собственного жилья в Киеве у Клочко нет. В его декларации указана арендуемая квартира на 100 квадратов на окраине. В объявлении на сайте недвижимости квартиру почти такой же как площади предлагают за 19 тысяч гривен. Это совпадает с выделенной из бюджета суммой.

Автомобили вместо собственной крыши над головой

Несмотря на отсутствие жилья, политик ежегодно обновляет автопарк. Только за последние несколько месяцев у его семьи появились два новых элитных автомобиля:

Volvo 2017 за 900 тысяч гривен, как указано в декларации;

Lexus 2018 цены на авторынке за который стартуют от 1,3 миллиона гривен.

Как деньги от государства прокомментировал Клочко

На вопрос журналистов о том, считает ли нардеп нормальным иметь дорогие автомобили и миллионные сбережения и, несмотря на это, получать деньги от государства, тот ответил: "Я точно не нарушаю закон".

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