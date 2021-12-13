"Слуга народа" будет выбирать членов Нацсовета по вопросам телевидения

В Верховной Раде будут выбирать членов в Нацсовет по вопросам радиовещания и телевидения. Полномочия действующего состава завершились еще в 2019 году. Однако они работают до назначения нового.

По своей квоте партия "Слуга народа" будет предлагать кандидатуру Ольги Герасимьюк. С 2020 года она возглавляет Нацсовет.

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Кто может войти в состав Нацсовета

Вопрос о назначении членов Нацсовета с полномочиями сроком до 5 лет внесли в повестку дня заседания Верховной Рады. Действующая руководительница Ольга Герасимьюк, которая находится на должности с 2020 года, может продолжить свою работу по квоте парламента.

По квоте общественных организаций на должность члена Нацсовета предлагают Александра Бурмагина – медиаюристов общественной организации "Платформа прав человека" и одного из авторов законопроекта "О медиа".

По той же квоте предлагают Олега Черныша, который является действительным членом Нацсовета с 2014 года.

Почему назначение не происходило 2 года

Срок полномочий трех членов Нацсовета, среди которых Ольга Герасимьюк и Олег Черныш, завершился 4 июля 2019 года. За их увольнение Верховная Рада проголосовала в октябре 2019 года. После открыли прием заявок.

Члены Нацсовета, которых уволил парламент, продолжили выполнять свои обязанности. Для этого внесли поправки в соответствующий законопроект.

После решения парламента объявили конкурс на вакантные должности. Тогда было 15 заявок. Однако перед началом их рассмотрения в Украине начался карантин из-за пандемии. Рассмотрение кандидатур отложили и вернулись к этому вопросу в августе 2021 года. Свои заявки возобновили 13 кандидатов.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания осуществляет контроль за соблюдением законодательства Украины в СМИ и принимает участие в разработке и реализации государственной политики в медиа