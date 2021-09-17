"Слуга народа" хочет выдвинуть кандидатом на довыборах в Раду главу Херсонской ОГА

Правящая партия "Слуга народа" уже практически определилась с кандидатом на довыборах в Верховную Раду в округе в Херсонской области. Им может стать глава местной областной госадминистрации Сергей Козырь.

Теперь его кандидатуру должен утвердить политсовет "Слуги народа". Прес-секретарь партии сообщила, что ее заседание состоится в 18 часов в понедельник, 20 сентября.

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Козырь – единственный вариант

Во время заседания планируем рассмотреть вопрос о выдвижении председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря кандидатом по 184 округу от "Слуги народа" на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины,

– сообщила Юлия Палийчук.

Сразу после заседания политического совета партии – примерно в 19 часов 20 сентября – состоится еще и заседание фракции "Слуги народа".

Что известно о Сергее Козыре

Это Украиский юрист родом из Донецка. Начиная с 2004 и до 2017 года он работал в горничной сфере. Начинал с должности ученика шахтера, а заканчивал – директором шахты.

В августе 2019 начал работать в Херсонской ОГА. С самого начала был советником в патронатной службе администрации.

В декабря 2020 года он возглавил областную государственную администрацию. Сначала как временно исполняющий обязанности руководителя, а с марта 2021 – на постоянной основе.

Текст публикации Юлии Палийчук:

Кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" в 184 избирательном округе может стать Сергей Козырь.

В понедельник 20 сентября в 18:00 состоится заседание Политсовета партии "Слуга народа". В ходе заседания планируем рассмотреть вопрос о выдвижении председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря кандидатом по 184 одномандатному избирательному округу от "Слуги народа" на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины.

Сразу после окончания заседания, ориентировочно в 19:00 начнется заседание фракции "Слуга народа".