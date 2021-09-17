Тепер його кандидатуру має затвердити політрада "Слуги народу". Речниця партії повідомила, що її засідання відбудеться о 18 годині в понеділок, 20 вересня.

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Козир – єдиний варіант

Під час засідання плануємо розглянути питання щодо висунення голови Херсонської ОДА Сергія Козиря кандидатом по 184 округу від "Слуги Народу" на проміжних виборах до Верховної Ради України,

– повідомила Юлія Палійчук.

Одразу після засідання політичної ради партії – приблизно о 19 годині 20 вересня – відбудеться ще й засідання фракції "Слуги народу".

Що відомо про Сергія Козиря

Це україський правник родом з Донецька. Починаючи з 2004 й до 2017 року він працював у гірничій сфері. Починав з посади учня гірника, а закінчував – директором шахти.

У серпні 2019 року почав працювати в Херсонській ОДА. найперше був радником у патронатній службі адміністрації.

У грудні 2020 року він очолив обласну державну адміністрацію. Спершу як тимчасовий виконувач обов'язків керівника, а з березня 2021 року – на постійній основі.

Текст публікації Юлії Палійчук:

Кандидатом у народні депутати від "Слуги Народу" у 184 виборчому окрузі може стати Сергій Козир.

У понеділок 20 вересня о 18:00 відбудеться засідання Політради партії "Слуга Народу". У ході засідання плануємо розглянути питання щодо висунення голови Херсонської ОДА Сергія Козиря кандидатом по 184 одномандатному виборчому округу від "Слуги Народу" на проміжних виборах до Верховної Ради України.

Одразу після закінчення засідання, орієнтовно о 19:00 розпочнеться засідання фракції "Слуга Народу".