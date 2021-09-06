На брифінгу лідерів "Слуги народу" після з'їзду партії Олександр Корнієнко зазначив, що політрада прийняла рішення про висування Віталія Войцехівського на вибори до Верховної Ради на 197-му окрузі на Черкащині.
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Кандидат від "слуг" на виборах у Раду
Завтра Віталій (Войцехівський – 24 канал) відправиться у ЦВК подати документи. Ми будемо оперативно чекати на реєстрацію. Жодних перепон не мало б бути,
– наголосив Корнієнко.
У відповідь Войцехівський подякував колегам, які підтримали його кандидатуру на довиборах.
Він назвав такі 3 основні завдання, якщо вдасться перемогти:
- залучення інвестицій та створення робочих місць;
- перелаштування інфраструктури;
- створення на Черкащині туристичного кола.
Войцехівський також додав, що планує продовжувати реформу децентралізації.
Нагадаємо, 6 вересня відбувся позачерговий з'їзд партії "Слуга народу". На ньому делегати обирали кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в регіонах і вирішували поточні моменти партійної роботи.
Що відомо про Віталія Войцехівського
- Народився 4 липня 1967 року в селі Баштечки Жашківського району Черкаської області, де в 1984 році закінчив середню школу.
- З 1986 по 1988 служив в лавах Збройних сил. У 1984 році вступив до Київського інституту народного господарства, який закінчив за спеціальністю бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, отримав кваліфікацію економіста.
- З 2010 року є міським головою Золотоноші.
- Лауреат премії "Людина року – 2015".
Джерело: Вікіпедія