На брифінгу лідерів "Слуги народу" після з'їзду партії Олександр Корнієнко зазначив, що політрада прийняла рішення про висування Віталія Войцехівського на вибори до Верховної Ради на 197-му окрузі на Черкащині.

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Кандидат від "слуг" на виборах у Раду

Завтра Віталій (Войцехівський – 24 канал) відправиться у ЦВК подати документи. Ми будемо оперативно чекати на реєстрацію. Жодних перепон не мало б бути,

– наголосив Корнієнко.

У відповідь Войцехівський подякував колегам, які підтримали його кандидатуру на довиборах.

Він назвав такі 3 основні завдання, якщо вдасться перемогти:

залучення інвестицій та створення робочих місць;

перелаштування інфраструктури;

створення на Черкащині туристичного кола.

Войцехівський також додав, що планує продовжувати реформу децентралізації.

Нагадаємо, 6 вересня відбувся позачерговий з'їзд партії "Слуга народу". На ньому делегати обирали кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в регіонах і вирішували поточні моменти партійної роботи.

Що відомо про Віталія Войцехівського

Народився 4 липня 1967 року в селі Баштечки Жашківського району Черкаської області, де в 1984 році закінчив середню школу.

З 1986 по 1988 служив в лавах Збройних сил. У 1984 році вступив до Київського інституту народного господарства, який закінчив за спеціальністю бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, отримав кваліфікацію економіста.

З 2010 року є міським головою Золотоноші.

Лауреат премії "Людина року – 2015".

Джерело: Вікіпедія

Довідка. Проміжні довибори народних депутатів до Ради у Херсонській та Черкаській областях призначені на 31 жовтня. Довибори необхідні після того, як Олександр Скічко склав мандат у березні, бо став головою Черкаської ОДА. Натомість на Херсонщині Ігор Колихаєв став мером Херсона.