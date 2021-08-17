"Слуга народа" из Черновцов задекларировала Infinity как сельхозтехнику
Источник:сайт НАПК
Народный депутат Оксана Гринчук внесла в электронную декларацию Infiniti QX50. Внедорожник 2016 года она приобрела за 212 тысяч гривен.
Впрочем, в декларации Оксаны Гринчук авто появилось с пометкой "сельскохозяйственная техника", Соответствующие изменения в реестр НАПК нардеп подала 2 августа.
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Infiniti QX50 в декларации Гринчук
Оксана Гринчук внесла изменения в пункт "Ценное движимое имущество – транспортные средства". В графе появилась Infiniti QX50 2016 года. Его она купила у Ирины Колчановой за 212 тысяч гривен.
В декларации за 2020 год, которую Гринчук подавала весной 2021-го, было только одно авто – Toyota Matrix 2003 года.
Изменения в декларации Оксаны Гринчук / Скриншот сайта НАПК
Infiniti QX50 – это внедорожник японской компании, изготавливающей авто класса "люкс". На сайтах официальных дилеров такая модель 2020 – 2021 годов стоит от 1 миллиона 200 тысяч гривен.
На вторичном рынке, по данным онлайн-платформ по продаже авто, такая модель 2016 года, как в декларации Гринчук, стоит от 17 тысяч долларов. По курсу НБУ, это более 452 тысяч гривен, то есть вдвое дороже, чем указано в декларации Гринчук.
Infiniti QX50 на вторичном рынке / Скриншот с сайта Auto.ria
Что известно об Оксане Гринчук?Она попала в Верховную Раду по списку "Слуги народа" №67. Работала менеджером в ООО "Бизнес-центр Буковина". Ранее работала в секторе маркетинга в "Киевстаре".
Входит в парламентский Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы.
Данные с сайта Верховной Рады