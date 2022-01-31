Обычно "Слуга народа" собирается каждый понедельник. Перед пленарной неделей в парламенте нардепы обсуждают важные вопросы. Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

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Сегодня не планируем проводить заседание. Мы стараемся минимизировать количество офлайн-встреч. Кроме этого, поскольку вторник – это один пленарный день на этой неделе, там небольшая повестка дня, и дискуссионных вопросов нет,

– сказала она.

По словам Кравчук, часть вопросов для обсуждения перешла с прошлой недели, потому еще раз дискутировать не нужно.

Коронавирус у депутатов

В парламенте было много больных COVID-19 и эта тенденция росла. Парламентарии хотели на этой неделе открыть сессию, сделать несколько голосований и уйти на карантин до 15 февраля.

В то же время, как объясняла депутат Ольга Василевская, парламент во вторник, 1 февраля, соберется, чтобы открыть следующую сессию, спеть гимн и пойти на карантин.

За минувшие сутки, 30 января, в Украине обнаружили 22 026 новых больных коронавирусом. Известно, что среди них 2 865 детей и 337 медицинских работников.

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