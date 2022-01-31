Зазвичай "Слуга народу" збирається кожного понеділка. Перед пленарним тижнем у парламенті нардепи обговорюють важливі питання. Про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

До теми Зеленського запрошують на відкриття сьомої сесії Ради

Сьогодні не плануємо проводити засідання. Ми намагаємося мінімізувати кількість офлайн-зустрічей. Окрім цього, оскільки вівторок – це один пленарний день цього тижня, там невеликий порядок денний, і дискусійних питань немає,

– сказала вона.

За словами Кравчук, частина питань для обговорення перейшла з минулого тижня, тому ще раз дискутувати не потрібно.

Коронавірус у депутатів

У парламенті було багато хворих на COVID і ця тенденція зростала. Парламентарі хотіли цього тижня відкрити сесію, зробити кілька голосувань і піти на карантин до 15 лютого.

Водночас, як пояснювала депутатка Ольга Василевська, парламент у вівторок, 1 лютого, збереться, щоб відкрити наступну сесію, проспівати гімн і піти на карантин.

За минулу добу, 30 січня, в Україні виявили 22 026 нових хворих на коронавірус. Відомо, що серед них 2 865 дітей та 337 медичних працівників.

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