"Слуга народа" просила, чтобы уволенные министры не отчитывались о своей работе

Давид Арахамия просил министров, которых 3 ноября отправили в отставку, не отчитываться напоследок о своей работе. Такое решение политик объяснил тем, что не стоит терять время.

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия признался, что лично просил об этом. Все потому, что сейчас не хватает времени, чтобы провести все законопроекты, которые на этой неделе находятся на повестке дня.

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По словам политика, на каждого министра пришлось бы потратить около часа. Арахамия заметил, что "мы уже посыпались по срокам, мы просто посыплемся полностью".

Поэтому я лично просил не об отчете, присутствии – это их желание, приходить или не приходить,

– заявил глава фракции.

Отставки 3 ноября: главное

В Кабмине в среду, 3 ноября, произошли кадровые изменения. Народные избранники проголосовали об отставке 5 министров.

Как голосовали в Раде