"Слуга народа" соберется на важное заседание: вызвали 2 министров

Фракция "Слуга народа" 12 июля соберется на заседание, где обсудят ряд важных законопроектов. Для этого пригласили министров финансов и экономики.

Председатель фракции Давид Арахамия заявил, что на заседании обсудят законопроект об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений. Эта инициатива является дискуссионной в обществе.

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Почему на заседание вызвали министров

Арахамия заметил, что министр финансов Сергей Марченко и министр экономики Алексей Любченко должны объяснить членам фракции все новации, которые предусмотрены этим законопроектом.

Это необходимо для формирования общей позиции политсилы перед голосованием в зале парламента.

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Что еще рассмотрят на заседании

На заседании "Слуги народа" обсудят и ряд других законопроектов. В частности, идет речь о:

совершенствование корпоративного управления юридических лиц, акционером которых является государство;

легализации медицинского каннабиса;

налогообложении товаров, которые пересылают в международных почтовых и экспресс-отправлениях;

стимулирование развития отрасли электротранспорта в Украине.

Глава партии Александр Корниенко отметил, что у "слуг народа" нет общей позиции по отдельным вопросам, поэтому их обязательно нужно обсудить.