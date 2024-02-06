"Слуга народа" удовлетворила заявление Безуглой на выход из партии

Украинский нардеп Марьяна Безуглая 6 февраля сообщила, что она больше не состоит в партии "Слуга народа". Заявление на выход Безуглой удовлетворила глава партии Елена Шуляк.

Сама Безуглая отметила, что после выхода из "Слуги народа" будет и дальше прилагать усилия, чтобы "правды и сознательного становилось больше". Она также заверила в поддержке президента Владимира Зеленского.

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Нардеп высказалась относительно выхода из "Слуги народа"

Безуглая в своей заметке в фейсбуке отметила, что за все время пребывания в партии "Слуга народа" была членом политического совета, председателем комитета национальной безопасности и обороны в политсовете, членом Политического совета Киевской ячейки, отвечала за весь Оболонский район и в частности за офис партии на Оболони.

По словам нардепа, казалось, это были неплохие позиции, много возможностей. Но по ее мнению, это было не так.

Потому что все мои попытки доказать, что партии надо выбраться из зеленых облаков 2019 года, изменить формат, позиционирования, рассекретить данные о членах партии, воюющих, (а их немало), уделить внимание идейной составляющей и рискам регионального коллаборационизма, коррупции и так далее, – все игнорировалось,

– написала она.

Безуглая также отметила, что отдельной была ее борьба с нардепом Тищенко. Однако она отметила, что его исключение из партии достигли и тогда Елена Шуляк поддержала это решение.

"Кстати, за региональную политику и все ячейки партии как Председатель Национального совета общин в "Слуга Народа" отвечает Завитневич, председатель Комитета Верховная Рада Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Но он больше уделяет внимание контролю за Черкасской областью, чем региональному развитию", – отметила Безуглая.

По ее словам, в партии "не происходит почти ничего, все сами по себе". И как бы председатель Елена Шуляк "не полировала бы картинку, делу то не поможет".

Безуглая высказалась относительно партии "Слугу народа"

Нердепка также сказала, что не считает "Слугу народа" ужасной партией. Ведь, по ее мнению, там работает много нормальных менеджеров, среди партийцев сотни интересных людей.

Можно было бы многое развить. И Шуляк не безнадежна. Но партия сейчас существует по инерции и без желания руководства развиваться. Это чувствуют и люди в регионах, что не способствует положительной динамике,

– написала она.

По словам Безуглой, в Украине партии, которые проходят в парламент, – это "всегда разовые лидерские проекты, прокладки". Но потом, по ее мнению, их "перекрашивают под тех же самых лидеров или спонсоров в другом стиле".

"Мы – демократия, хотя и диковатая, такие пути выбираются в ответ на запрос общества голосовать за мессий, которые будут водить за ручку, а не идеи и институты. Общество хочет и поддерживает это..." – отметила нардеп.

Она также отметила, что если президент Владимир Зеленский, по ее мнению, получив "столь сложные обстоятельства во время своей каденции", как застой, эпидемия и война, вырос из себя образца 2019, то "партия осталась где-то в инерционном прошлом".