"Слуга народа" – против переговоров с российскими марионетками

На прямые переговоры с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) официальный Киев не пойдет, несмотря на любые требования об этом со стороны России.

Об этом заявила заместитель председателя Комитета ВРУ по национальной безопасности Марьяна Безуглая, представительница "Слуги народа". Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

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"Мы будем избегать любых попыток навязать коммуникацию не с Россией, а с ее марионетками", – заявила Безуглая.

Так она прокомментировала заявление представителя России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе о необходимости закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины и проведения прямых переговоров с главарями боевиков.

Россия настаивает: действующий закон об особом статусе Донбасса надо продолжить на 2020 год.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" приняли в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года Рада уже дважды продолжала его на год. Сила закона истекает 31 декабря 2019 года.

Более того, россияне хотят, чтобы Украина начала прямой диалог с представителями боевиков – о поправках к этому закону, благодаря которым якобы удастся воплотить формулу Штайнмайера.

Напомним, формула Штайнмайера, если коротко, предусматривает выборы на оккупированных территориях по украинскому законодательству, после которых Украина предоставит особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными.

Пока неизвестно, в каком направлении будет двигаться минский процесс. Даты встречи лидеров стран "нормандской четверки" также нет.

Все о Законе "Об особом статусе Донбасса": что и когда изменится на оккупированных территориях – читайте в материале 24 канала.