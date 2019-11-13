"Слуга народу" – проти переговорів із російськими маріонетками

На прямі перемовини з представниками ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей) офіційний Київ не піде, попри будь-які вимоги щодо цього з боку Росії.

Так заявила заступниця голови Комітету ВРУ з національної безпеки Мар'яна Безугла, представниця "Слуги народу". Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

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"Ми будемо уникати будь-яких спроб нав'язати комунікацію не з Росією, а з її маріонетками", – заявила Безугла.

Так вона прокоментувала заяву представника Росії в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі про необхідність закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України та проведення прямих переговорів з ватажками бойовиків.

Росія наполягає: чинний закон про особливий статус Донбасу треба продовжити на 2020 рік.

Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" ухвалили у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року Рада вже двічі продовжувала його на рік. Зараз чинність закону спливає 31 грудня 2019 року.

Ще ж і надто, росіяни хочуть, щоб Україна почала прямий діалог із представниками бойовиків – про поправки до цього закону, завдяки яким начебто вдасться втілити формулу Штайнмаєра.

Нагадаємо, формула Штайнмаєра, якщо коротко, передбачає вибори на окупованих територіях за українським законодавством, після яких Україна надасть особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими.

Наразі невідомо, у якому напрямку рухатиметься мінський процес. Дати зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" також немає.

Все про Закон "Про особливий статус Донбасу": що і коли зміниться на окупованих територіях – читайте у матеріалі 24 каналу.