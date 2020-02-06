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      "Слуга народа" Дмитриева засветила в Раде чрезмерно дорогой наряд: фото

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      Оксана Дмитриева / Gossip

      Депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева засветилась в стенах Верховной Рады в сверхдорогом наряде. Общая цена ее одежды составляет почти 70 тысяч гривен.

      Об этом в Facebook написала журналистка Анна Стешенко. Также она выложила соответствующие фото.

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      По словам представительницы СМИ, Дмитриева пришла в Раду в:

      • культовом пиджаке Balmain, начальная стоимость которого составляет почти 2 тысячи евро (54 тысячи гривен), но в таком цвете можно купить за 47,4 тысячи гривен.
      • стеганых туфельках Le Silla за 21,5 тысяч гривен.

      Также она имела с собой недорогую черную сумочку DKNY .

      Оксана Дмитриева и ее лук за почти 70 тысяч гривен 

      Журналистка добавила, что Дмитриева по образованию – врач и является действительным членом Общественного союза "Стоматологи Украины" . Поэтому, вероятно, может позволить себе такие бренды.

      Хотя и зарплата нардепа без "депутатских" сегодня в среднем составляет 40 тысяч гривен. Но вопрос – в другом: зачем такое одевать в публичное место? В нищей стране, где пенсионерки имеют 2 тысячи гривен в месяц (как та, которой коллега по фракции Брагар рекомендовал продать элитную собаку для оплаты за газ),
      -  возмущается Стешенко.

      К слову, в ноябре Оксану Дмитриеву заметили на заседании депутатского комитета в Институте рака с часами марки Cartier за 7 тысяч 150 долларов.

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      Дмириева Совет, часы, драгоценности
      Дмитриева и ее ценные часы 

      О каком заявлении Брагаря говорит Стешенко 

      1 февраля на один из телеканалов позвонила женщина и поинтересовалась у присутствующих в студии политиков, как ей прожить на пенсию в 2 тысячи гривен, когда цены на коммуналку являются сверхвысокими. На это представитель пропрезидентской политсилы Брагар Евгений предложил ей продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.

      В конце концов это заявление политика вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают позицию Брагаря и просят прощения за его слова. В политсиле также отметили, что задачей их команды является повышение уровня жизни людей.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Верховная Рада Слуга народа
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