05:09
6 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін в Череповце або Клоун з "Воно" тепер і в Росії. Освята зброї зупиняється
      Вєсті Кремля
      21:54, 5 лютого
      Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку
      Вєсті.UA
      19:43, 5 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ

      "Слуга народу" Дмитрієва похизувалась у Раді надмірно дорогим вбранням: фото

      192 Читать новость на русском
      Оксана Дмитрієва / Gossip

      Депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва засвітилася у стінах Верховної Ради у наддорогому вбранні. Загальна ціна її одягу становить майже 70 тисяч гривень.

      Про це у фейсбуці написала журналістка Анна Стешенко. Також вона виклала відповідні фото.

      Радимо ознайомитися! Обмеження зарплат урядовцям: якими будуть наслідки заяв Зеленського

      За словами представниці ЗМІ, Дмитрієва прийшла в Раду в:

      • культовому піджаку Balmain, початкова вартість якого становить майже 2 тисячі євро (54 тисячі гривень), але в такому кольорі можна купити за 47,4 тисячі гривень.
      • стьобаних черевичках Le Silla за 21,5 тисяч гривень.

      Також вона мала з собою недорогу чорну сумочку DKNY.

      Оксана Дмитрієва та її лук за майже 70 тисяч гривень 

      Журналістка додала, що Дмитрієва за освітою – лікар і є дійсним членом Громадської спілки "Стоматологи України". Тому, імовірно, може дозволити собі такі бренди.

      Хоч і зарплата нардепа без "депутатських" сьогодні в середньому складає 40 тисяч гривень. Але питання полягає в іншому: навіщо таке одягати в публічне місце? У злиденній країні, де пенсіонерки мають 2 тисячі гривень у місяць (як та, якій колега з фракції Брагар рекомендував продати елітну собаку для оплати за газ),
      – обурюється Стешенко.

      До слова, у листопаді Оксану Дмитрієву помітили на засіданні депутатського комітету в Інституті раку з годинником марки Cartier за 7 тисяч 150 доларів.

      Цікаво! Голосують проїзними і без карток: "Слуга народу" розповіла про конфузи в Раді

      Дмирієва, Рада, годинник, коштовності
      Дмитрієва та її коштовний годинник 

      Про яку заяву Брагара говорить Стешенко 

      1 лютого на один із телеканалів зателефонувала жінка та поцікавилась у присутніх у студії політиків, як їй прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, коли ціни на комуналку є надвисокими. На це представник пропрезидентської політсили Євген Брагар запропонував їй продати собаку "елітної породи" та заплатити за комуналку.

      Зрештою ця заява політика викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують позицію Брагаря та просять вибачення за його слова. У політсилі також наголосили, що завданням їхньої команди є підвищення рівня життя людей. 

      Злетів у яр і розвалився: усе, що відомо про аварію літака у Стамбулі – фото і відео
      5 лютого
      19860
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Скандал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:20 Про нову очільницю Держкіно та законопроєкт щодо дезінформації: інтерв'ю з міністром культури
      Сергій Лещенко 139
      сьогодні , 00:24 СБУ провела обшук в офісі телеканалу 1+1: усе що відомо – фото, відео
      Лія Бонавська 6083
      2 лютого , 19:52 Куди піти у лютому: найцікавіші події Києва
      917
      1 лютого , 12:22 Як назвати дитину в лютому: імена для хлопчиків та дівчаток
      Марія Бондар 13490
      5 лютого , 23:53 Злетів у яр і розвалився: усе, що відомо про аварію літака у Стамбулі – фото і відео
      Василь Денисюк 19858
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук