"Слуга народу" Дмитрієва похизувалась у Раді надмірно дорогим вбранням: фото

Депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва засвітилася у стінах Верховної Ради у наддорогому вбранні. Загальна ціна її одягу становить майже 70 тисяч гривень.

Про це у фейсбуці написала журналістка Анна Стешенко. Також вона виклала відповідні фото.

Радимо ознайомитися! Обмеження зарплат урядовцям: якими будуть наслідки заяв Зеленського

За словами представниці ЗМІ, Дмитрієва прийшла в Раду в:

культовому піджаку Balmain , початкова вартість якого становить майже 2 тисячі євро (54 тисячі гривень), але в такому кольорі можна купити за 47,4 тисячі гривень.

, початкова вартість якого становить майже 2 тисячі євро (54 тисячі гривень), але в такому кольорі можна купити за стьобаних черевичках Le Silla за 21,5 тисяч гривень.

Також вона мала з собою недорогу чорну сумочку DKNY.

Оксана Дмитрієва та її лук за майже 70 тисяч гривень

Журналістка додала, що Дмитрієва за освітою – лікар і є дійсним членом Громадської спілки "Стоматологи України". Тому, імовірно, може дозволити собі такі бренди.

Хоч і зарплата нардепа без "депутатських" сьогодні в середньому складає 40 тисяч гривень. Але питання полягає в іншому: навіщо таке одягати в публічне місце? У злиденній країні, де пенсіонерки мають 2 тисячі гривень у місяць (як та, якій колега з фракції Брагар рекомендував продати елітну собаку для оплати за газ),

– обурюється Стешенко.

До слова, у листопаді Оксану Дмитрієву помітили на засіданні депутатського комітету в Інституті раку з годинником марки Cartier за 7 тисяч 150 доларів.

​Цікаво! Голосують проїзними і без карток: "Слуга народу" розповіла про конфузи в Раді



Дмитрієва та її коштовний годинник

Про яку заяву Брагара говорить Стешенко

1 лютого на один із телеканалів зателефонувала жінка та поцікавилась у присутніх у студії політиків, як їй прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, коли ціни на комуналку є надвисокими. На це представник пропрезидентської політсили Євген Брагар запропонував їй продати собаку "елітної породи" та заплатити за комуналку.

Зрештою ця заява політика викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують позицію Брагаря та просять вибачення за його слова. У політсилі також наголосили, що завданням їхньої команди є підвищення рівня життя людей.