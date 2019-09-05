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      "Слуга народа" хочет изменить регламент работы Верховной Рады

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      "Слуга народа" намерена изменить регламент работы Верховной Рады
      "Слуга народа" намерена изменить регламент работы Верховной Рады / Радио Свобода

      "Слуга народа" планирует разработать новый регламент работы Верховной Рады. Там считают, что нынешний – это "тромб для любых вопросов".

      Новый регламент должен обеспечивать быстрое рассмотрение вопросов, об этом сказал первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук во время брифинга 5 августа.

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      Большая ошибка, что мы за 28 лет не получили регламент Верховной Рады Украины, потому что нынешний регламент Верховной Рады Украины, к сожалению, это процедурный джем – вы туда попадаете и вы уже не можете двигаться. Это тромб для любых вопросов,
      – сказал Стефанчук.

      Он также пояснил, что новый регламент позволит "обеспечивать быстрое и динамичное рассмотрение вопросов" при сохранении прав большинства и оппозиции.

      "Поэтому задача наша номер один, мы ее уже обсудили ... разработать совершенно новый регламент, который был бы совокупностью процедур, а не совокупностью каких-то других вещей, и которые бы дали возможность, при сохранении прав большинства и оппозиции, но обеспечивать быстрое и динамичное рассмотрение вопросов", – подчеркнул он.

      Новоизбранная Верховная Рада IX созыва во время второго заседании 3 сентября отправила на рассмотрение Конституционного суда законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине. За это проголосовали 258 парламентариев.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада Руслан Стефанчук
      Источник: 24 канал
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