"Слуга народу" хоче змінити регламент роботи Верховної Ради

"Слуга народу" планує розробити новий регламент роботи Верховної Ради. Там вважають, що теперішній – це "тромб для будь-яких питань".

Новий регламент має забезпечувати швидкий розгляд питань, про це сказав перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук під час брифінгу 5 серпня.

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Велика помилка, що ми за 28 років не отримали регламенту Верховної Ради України, тому що теперішній регламент Верховної Ради України, на превеликий жаль, це процедурний джем – ви туди потрапляєте і ви вже не можете рухатись. Це тромб для будь-яких питань,

– сказав Стефанчук.

Він також пояснив, що новий регламент дасть можливість "забезпечувати швидкий і динамічний розгляд питань" при збереженні прав більшості та опозиції.

"Тому задача наша номер один, ми її вже обговорили...розробити абсолютно новий регламент, який би був сукупністю процедур, а не сукупністю якихось інших речей, і які би дали можливість, при збереженні прав більшості і опозиції, але забезпечувати швидкий і динамічний розгляд питань", – наголосив він.

Новобрана Верховна Рада IX скликання під час другого засідання 3 вересня відправила на розгляд Конституційного суду законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні. За це проголосували 258 парламентарі.