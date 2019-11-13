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      "Слуга народа" рассматривал полуголые ягодицы в Раде: фотодоказательство

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      Павел Павлиш попался на нерабочем занятии на рабочем месте в зале парламента
      Павел Павлиш попался на нерабочем занятии на рабочем месте в зале парламента / my.ua

      Пока в Верховной Раде 13 ноября продолжаются страстные перепалки вокруг открытия рынка земли, один из нардепов решил немного расслабиться. Член фракции "Слуга народа" Павел Павлиш во время своего рабочего дня, который ему оплачивают из налогов украинцев, погрузился в интернет.

      В смартфоне Павлиша был открыт мессенджер телеграм, в котором нардеп вошел в группу под названием "Поболтать", свидетельствует фото издание "Апостроф". Однако главное фото телеграм-канала намекает на интимный подтекст: на снимке изображены полуголые женские ягодицы.

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      Слуга народу Рада Павло Павліш інтимні фото
      Павел Павлиш и его смартфон во время рабочего дня в парламенте / Фото "Апостроф"

      Что известно о Павле Павлише?

      • Украинский юрист, нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.
      • Окончил Херсонский государственный аграрный университет (специальность "Менеджмент организаций"), Одесскую национальную юридическую академию (специальность "Правоведение").
      • Старший преподаватель в Херсонском государственном аграрном университете, директор юридической фирмы. Работал юрисконсультом ОАО "Херсонский электромеханический завод".
      • Основатель "Зе! Команды" в Херсонской области, возглавлял штаб команды во время президентской кампании.
      • Женат, имеет 2 сыновей.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Курьезные новости Скандал
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