"Слуга народу" розглядав напівголі сідниці в Раді: фотодоказ

Поки у Верховній Раді 13 листопада тривають пристрасні перепалки довкола відкриття ринку землі, один з нардепів вирішив трішки розслабитися. Член фракції "Слуга народу" Павло Павліш під час свого робочого дня, який йому оплачують з податків українців, занурився в інтернет.

У смартфоні Павліша був відкритий месенджер телеграм, у якому нардеп увійшов до групи під назвою "Побалакати", свідчить фото видання "Апостроф". Проте головне фото телеграм-каналу натякає на інтимний підтекст: на знімку зображені напівголі жіночі сідниці.

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Павло Павліш і його смартфон під час робочого дня у парламенті / Фото "Апостроф"

Що відомо про Павла Павліша?