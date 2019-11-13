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      "Слуга народу" розглядав напівголі сідниці в Раді: фотодоказ

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      Павло Павліш попався на неробочому занятті на робочому місці у залі парламенту
      Павло Павліш попався на неробочому занятті на робочому місці у залі парламенту / my.ua

      Поки у Верховній Раді 13 листопада тривають пристрасні перепалки довкола відкриття ринку землі, один з нардепів вирішив трішки розслабитися. Член фракції "Слуга народу" Павло Павліш під час свого робочого дня, який йому оплачують з податків українців, занурився в інтернет.

      У смартфоні Павліша був відкритий месенджер телеграм, у якому нардеп увійшов до групи під назвою "Побалакати", свідчить фото видання "Апостроф". Проте головне фото телеграм-каналу натякає на інтимний підтекст: на знімку зображені напівголі жіночі сідниці.

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      Слуга народу Рада Павло Павліш інтимні фото
      Павло Павліш і його смартфон під час робочого дня у парламенті / Фото "Апостроф"

      Що відомо про Павла Павліша?

      • Український юрист, нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань правової політики.
      • Закінчив Херсонський державний аграрний університет (спеціальність "Менеджмент організацій"), Одеську національну юридичну академію (спеціальність "Правознавство").
      • Старший викладач у Херсонському державному аграрному університеті, директор юридичної фірми. Працював юрисконсультом ТДВ "Херсонський електромеханічний завод".
      • Засновник "Зе!Команди" у Херсонській області, очолював штаб команди під час президентської кампанії.
      • Одружений, має 2 синів.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Верховна Рада Слуга народу Новини України Курйозні новини Новини політики Скандал
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