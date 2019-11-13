"Слуга народу" розглядав напівголі сідниці в Раді: фотодоказ
Поки у Верховній Раді 13 листопада тривають пристрасні перепалки довкола відкриття ринку землі, один з нардепів вирішив трішки розслабитися. Член фракції "Слуга народу" Павло Павліш під час свого робочого дня, який йому оплачують з податків українців, занурився в інтернет.
У смартфоні Павліша був відкритий месенджер телеграм, у якому нардеп увійшов до групи під назвою "Побалакати", свідчить фото видання "Апостроф". Проте головне фото телеграм-каналу натякає на інтимний підтекст: на знімку зображені напівголі жіночі сідниці.
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Павло Павліш і його смартфон під час робочого дня у парламенті / Фото "Апостроф"
Що відомо про Павла Павліша?
- Український юрист, нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань правової політики.
- Закінчив Херсонський державний аграрний університет (спеціальність "Менеджмент організацій"), Одеську національну юридичну академію (спеціальність "Правознавство").
- Старший викладач у Херсонському державному аграрному університеті, директор юридичної фірми. Працював юрисконсультом ТДВ "Херсонський електромеханічний завод".
- Засновник "Зе!Команди" у Херсонській області, очолював штаб команди під час президентської кампанії.
- Одружений, має 2 синів.
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