СМИ распространили фейк о положительном тесте на коронавирус "слуги народа" Ткаченко: детали

В сети распространили информацию, что нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко якобы опубликовал положительный тест на коронавирус. А потом через некоторое время якобы изменил свое сообщение и в нем уже говорилось об отрицательномрезультат теста. В пресс-службе парламентария это опровергают и называют фейком.

Как пишет издание "Голос UA", глава Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сперва опубликовал в фейсбуке сообщение, что из-за специфики работы он должен проводить встречи в Раде и в правительстве. Поэтому сначала прошел тест на коронавирус. Правда, результат оказался положительным.

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"Но поскольку это экспресс-тест, а по статистике они являются наполовину ошибочными, потому не воспринимаю это серьезно и позже сделаю ПЦР. Продолжаем работать. Берегите себя", – добавил Ткаченко.

По данным журналистов, через некоторое время Ткаченко переписал это сообщение, заменив отрицательный результат на положительный.

"В силу специфики работы должен проводить встречи в Раде, в правительстве, поэтому сегодня впервые прошел тест на коронавирус. К счастью, результат – отрицательный. Продолжаем работать. Берегите себя", – отметил он.



Сообщения Ткаченко о положительных и отрицательных тестах на коронавирус Сообщения Ткаченко о положительных и отрицательных тестах на коронавирус

Собственно такое сообщение сейчас можно увидеть на фейсбук-странице Ткаченко.

По состоянию на 9 апреля известно, что по меньшей мере 6 нардепов заразились коронавирусом.

Говорится о:

нардепе из группы "Доверие" Сергее Шахове ;

; его однопартийце Сергее Вельможном ;

; депутате от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александрае Лукашеве ;

; внефракционногм Сергее Рудыке ;

; депутате от "Слуги народа" Руслане Горбенко ;

; еще одном "слуге народа" Владимире Ватрасе.

Кроме того, народный избранник Александр Качура сообщил о положительных тестах у депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виталия Борта и Игоря Кисилева. Сейчас официальной информации об этом нет.