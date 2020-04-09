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      СМИ распространили фейк о положительном тесте на коронавирус "слуги народа" Ткаченко: детали

      - Читати новину українською
      Александр Ткаченко / Фейсбук Александра Ткаченко

      В сети распространили информацию, что нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко якобы опубликовал положительный тест на коронавирус. А потом через некоторое время якобы изменил свое сообщение и в нем уже говорилось об отрицательномрезультат теста. В пресс-службе парламентария это опровергают и называют фейком.

      Как пишет издание "Голос UA", глава Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сперва опубликовал в фейсбуке сообщение, что из-за специфики работы он должен проводить встречи в Раде и в правительстве. Поэтому сначала прошел тест на коронавирус. Правда, результат оказался положительным.

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      "Но поскольку это экспресс-тест, а по статистике они являются наполовину ошибочными, потому не воспринимаю это серьезно и позже сделаю ПЦР. Продолжаем работать. Берегите себя", – добавил Ткаченко.

      По данным журналистов, через некоторое время Ткаченко переписал это сообщение, заменив отрицательный результат на положительный.

      "В силу специфики работы должен проводить встречи в Раде, в правительстве, поэтому сегодня впервые прошел тест на коронавирус. К счастью, результат – отрицательный. Продолжаем работать. Берегите себя", – отметил он.


      Сообщения Ткаченко о положительных и отрицательных тестах на коронавирус

      Собственно такое сообщение сейчас можно увидеть на фейсбук-странице Ткаченко.

      По состоянию на 9 апреля известно, что по меньшей мере 6 нардепов заразились коронавирусом.

      Говорится о:

      • нардепе из группы "Доверие" Сергее Шахове;
      • его однопартийце Сергее Вельможном;
      • депутате от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александрае Лукашеве;
      • внефракционногм Сергее Рудыке;
      • депутате от "Слуги народа" Руслане Горбенко;
      • еще одном "слуге народа" Владимире Ватрасе.

      Кроме того, народный избранник Александр Качура сообщил о положительных тестах у депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виталия Борта и Игоря Кисилева. Сейчас официальной информации об этом нет.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Александр Ткаченко Слуга народа Верховная Рада
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