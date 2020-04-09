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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      "Слуга народу" Ткаченко опублікував позитивний тест на коронавірус: потім змінив допис – ЗМІ

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      Олександр Ткаченко / Фейсбук Олександра Ткаченка

      Нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко опублікував позитивний тест на коронавірус. Також він додав, що це експрес-тест, і за статистикою вони наполовину є хибними. За деякий час парламентар змінив свій допис, і там вже мовилося про негативний тест.

      Як пише видання "Голос UA", голова Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики спершу опублікував у фейсбуці допис, що через специфіку роботи він має проводити зустрічі в Раді та в уряді. Тому перше пройшов тест на коронавірус. Щоправда, результат виявився позитивним.

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      "Але оскільки це експрес-тест, а за статистикою вони є наполовину хибними, тому не спрймаю це серйозно та пізніше зроблю ПЛР. Продовжуємо працювати. Бережіть себе", – додав Ткаченко.

      За даними журналістів, за деякий час Ткаченко переписав цей допис, замінивши негативний результат на позитивний.

      "Через специфіку роботи маю проводити зустрічі в Раді, в уряді, тому сьогодні вперше пройшов тест на коронавірус. На щастя, результат – негативний. Продовжуємо працювати. Бережіть себе", – зауважив він.

      Дописи Ткаченка про позитивний і негативний тести на коронавірус 

      Власне таке повідомлення зараз можна побачити на фейсбук-сторінці Ткаченка.

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      Станом на 9 квітня відомо, що щонайменше 6 нардепів заразилися коронавірусом.

      Мовиться про:

      • нардепа з групи "Довіра" Сергія Шахова;
      • його однопартійця Сергія Вельможного;
      • депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева;
      • позафракційного Сергія Рудика;
      • депутата від "Слуги народу" Руслана Горбенка;
      • ще одного "слугу народу" Володимира Ватраса.

      Крім того, народний обранець Олександр Качура повідомив про позитивні тести у депутатів від "Опозиційної платформи – За Життя" Віталія Борта та Ігоря Кісільова. Наразі офіційної інформації щодо цього немає.


      Які українські нардепи підхопили коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус COVID-19 Олександр Ткаченко Слуга народу Верховна Рада Коронавірус в Україні Новини України
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