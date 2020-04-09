"Слуга народу" Ткаченко опублікував позитивний тест на коронавірус: потім змінив допис – ЗМІ
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко опублікував позитивний тест на коронавірус. Також він додав, що це експрес-тест, і за статистикою вони наполовину є хибними. За деякий час парламентар змінив свій допис, і там вже мовилося про негативний тест.
Як пише видання "Голос UA", голова Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики спершу опублікував у фейсбуці допис, що через специфіку роботи він має проводити зустрічі в Раді та в уряді. Тому перше пройшов тест на коронавірус. Щоправда, результат виявився позитивним.
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"Але оскільки це експрес-тест, а за статистикою вони є наполовину хибними, тому не спрймаю це серйозно та пізніше зроблю ПЛР. Продовжуємо працювати. Бережіть себе", – додав Ткаченко.
За даними журналістів, за деякий час Ткаченко переписав цей допис, замінивши негативний результат на позитивний.
"Через специфіку роботи маю проводити зустрічі в Раді, в уряді, тому сьогодні вперше пройшов тест на коронавірус. На щастя, результат – негативний. Продовжуємо працювати. Бережіть себе", – зауважив він.
Дописи Ткаченка про позитивний і негативний тести на коронавірус
Власне таке повідомлення зараз можна побачити на фейсбук-сторінці Ткаченка.
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Станом на 9 квітня відомо, що щонайменше 6 нардепів заразилися коронавірусом.
Мовиться про:
- нардепа з групи "Довіра" Сергія Шахова;
- його однопартійця Сергія Вельможного;
- депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева;
- позафракційного Сергія Рудика;
- депутата від "Слуги народу" Руслана Горбенка;
- ще одного "слугу народу" Володимира Ватраса.
Крім того, народний обранець Олександр Качура повідомив про позитивні тести у депутатів від "Опозиційної платформи – За Життя" Віталія Борта та Ігоря Кісільова. Наразі офіційної інформації щодо цього немає.
Які українські нардепи підхопили коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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