"Слуга народу" Ткаченко опублікував позитивний тест на коронавірус: потім змінив допис – ЗМІ

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко опублікував позитивний тест на коронавірус. Також він додав, що це експрес-тест, і за статистикою вони наполовину є хибними. За деякий час парламентар змінив свій допис, і там вже мовилося про негативний тест.

Як пише видання "Голос UA", голова Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики спершу опублікував у фейсбуці допис, що через специфіку роботи він має проводити зустрічі в Раді та в уряді. Тому перше пройшов тест на коронавірус. Щоправда, результат виявився позитивним.

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"Але оскільки це експрес-тест, а за статистикою вони є наполовину хибними, тому не спрймаю це серйозно та пізніше зроблю ПЛР. Продовжуємо працювати. Бережіть себе", – додав Ткаченко.

За даними журналістів, за деякий час Ткаченко переписав цей допис, замінивши негативний результат на позитивний.

"Через специфіку роботи маю проводити зустрічі в Раді, в уряді, тому сьогодні вперше пройшов тест на коронавірус. На щастя, результат – негативний. Продовжуємо працювати. Бережіть себе", – зауважив він.

Дописи Ткаченка про позитивний і негативний тести на коронавірус

Власне таке повідомлення зараз можна побачити на фейсбук-сторінці Ткаченка.

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Станом на 9 квітня відомо, що щонайменше 6 нардепів заразилися коронавірусом.

Мовиться про:

нардепа з групи "Довіра" Сергія Шахова ;

; його однопартійця Сергія Вельможного ;

; депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева ;

; позафракційного Сергія Рудика ;

; депутата від "Слуги народу" Руслана Горбенка ;

; ще одного "слугу народу" Володимира Ватраса.

Крім того, народний обранець Олександр Качура повідомив про позитивні тести у депутатів від "Опозиційної платформи – За Життя" Віталія Борта та Ігоря Кісільова. Наразі офіційної інформації щодо цього немає.



Які українські нардепи підхопили коронавірус / Інфографіка 24 каналу