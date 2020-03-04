"Слуга народа" в фейсбуке просит посоветовать кандидата на замену Авакову

Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Костюк на фоне больших кадровых изменений в правительстве решил подыскать другого человека на должность министра внутренних дел. Хотя ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Арсен Аваков останется главой МВД.

Кандидатов на должность министра иностранных дел нардеп Дмитрий Костюк решил искать в фейсбуке.

Важно: Почему Авакова оставят на должности: объяснения Корниенко

На своей странице он разместил пост, в котором попросил порекомендовать кандидата на пост главы МВД. Нардеп добавил, что просит "с полной серьезностью".

В комментариях пользователи советуют обратить внимание на кандидатуры Андрея Портнова или Михаила Саакашвили. Но есть и довольно саркастические комментарии, например, избрать главой МВД Свинку Пеппу.

Свинка Пеппа! В политике не была, не воровала, все ее знают,

– написал пользователь под постом Костюка.

К слову, Зеленский взялся реформировать правительство и уже сегодня украинцы смогут получить новый Кабмин. Известно, что в отставку уйдет действующий премьер-министр Алексей Гончарук, его заявление уже лежит в Верховной Раде. Вместе с премьером в отставку уйдет все правительство. И лишь четырем министрам удастся остаться в своих креслах в новом правительства Дениса Шмыгаля:

вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров ;

; министр юстиции Денис Малюська ;

; министр внутренних дел Арсен Аваков ;

; министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:

вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.

будет теперь и министром иностранных дел. Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;

планируют назначить министром агропромышленного комплекса; Министерство культуры, молодежи и спорта разделят на отдельные Министерство культуры и Министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.

Однако Бородянский и Милованов могут отказаться от должностей в новых министерствах.

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