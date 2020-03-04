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      "Слуга народу" у фейсбуці просить порадити кандидата на заміну Авакову

      - Читать новость на русском
      Арсен Аваков залишиться на посаді очільника МВС / www.slovoidilo.ua

      Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Костюк на тлі великих кадрових змін в уряді вирішив підшукати іншу людину на посаду міністра внутрішніх справ. Хоча раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Арсен Аваков залишиться очільником МВС.

      Кандидатів на посаду міністра закордонних справ нардеп Дмитро Костюк вирішив шукати у фейсбуці.

      Важливо: Чому Авакова залишать на посаді: пояснення Корнієнка

      На своїй сторінці він розмістив пост, в якому попросив порекомендувати кандидата на пост очільника МВС. Нардеп додав, що просить "з цілковитою серйозністю".

      У коментарях користувачі радять звернути увагу на кандидатури Андрія Портнова чи Михайла Саакашвілі. Але є й доволі саркастичні коментарі, наприклад, обрати очільником МВС Свинку Пеппу.

      Свинка Пеппа! У політиці не була, не крала, всі її знають,
      – написав користувач під постом Костюка.

       

      До слова, Зеленський взявся реформувати уряд і вже сьогодні українці зможуть отримати новий Кабмін. Відомо, що у відставку піде чинний прем'єр-міністр Олексій Гончарук, його заява вже лежить у Верховній Раді. Разом з прем'єром у відставку піде весь уряд. І лише чотирьом міністрам вдасться залишитися у своїх кріслах у новому уряду Дениса Шмигаля:

      • віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
      • міністр юстиції Денис Малюська;
      • міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
      • міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      Ще троє залишаться в уряді, але очолять нові міністерства:

      • віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.
      • Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
      • Міністерство культури, молоді та спорту поділять на окремі Міністерство культури та Міністерство спорту. Володимира Бородянського планують зробити міністром культури.

      Однак Бородянський і Милованов можуть відмовитися від посад у нових міністерствах.

      Більше про кадрові зміни у Кабміні – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Верховна Рада Слуга народу Новини України Новини політики Відставка уряду Гончарука Олексій Гончарук
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