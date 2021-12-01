В "Слуге народа" назвали реформу, которую не успеют запустить в 2021 году
Источник:24 канал
До конца 2021 года в Верховной Раде не успеют принять закон о Службе безопасности Украины. Несмотря на это, впереди еще целая неделя работы под куполом.
Об этом в эфире 24 канала сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она подчеркнула, что это очень важный законопроект.
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В то же время, среди парламентариев до сих пор продолжаются дискуссии. Кроме того, по словам Кравчук, замечания по проекту есть и у профильного комитета.
Это важная реформа, но не успеем ее проголосовать,
– резюмировала нардеп.
Также Кравчук заявила, что в парламенте не успеют рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса в 2021 году. "Мы будем работать упорно, надеюсь, что к лету примем этот закон", – добавила она.
Евгения Кравчук рассказала о работе парламента в 2021 году: смотрите видео
Реформа СБУ: что нужно знать
- Впервые о реформировании СБУ заявили в 2020 году.
- Согласно законопроекту, говорится о разграничении функции между службой и другими правоохранительными органами. Один из пунктов – лишить СБУ функции досудебного следствия.
- Ведомство будет заниматься защитой критической инфраструктуры и расследованиями преступлений против нацбезопасности.