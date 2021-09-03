В "Слуге народа" ответили на упреки об отказе реформировать КСУ

Парламентский комитет отклонил все правки относительно прозрачного конкурсного отбора в Конституционный суд. В то же время они могли нести риски для реформирования КСУ.

Об этом в эфире 24 каналу рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря. По ее словам, речь идет о 2 эпизодических правках, достаточно небольших по объему, которые касались создания конкурсной комиссии.

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"Мы предварительно включили эти правки в законопроект о конституционной процедуре, но когда начали работать над этими правками и разобрались, какой вид будет иметь эта процедура – мы поняли, что она может конкурс в КСУ просто сорвать", – рассказала депутат.

Сформированной идеи по конкурсной комиссии нет

Она объяснила, что основу конкурсной комиссии должны были составлять судьи Конституционного суда, ушедшие в отставку с 1996 до 2006 годов. Однако достаточно информации относительно соответствующих лиц не было. Также говорится об органе, который действует не постоянно, эти собрания никогда не собирались. В целом, по словам депутата из "Слуги народа" было много вопросов относительно рисков блокирования конкурса в КСУ.

Мы не отказались от идеи конкурсной комиссии. Просто сейчас нет сформированной идеи, как и кто должен входить в ее состав,

– сказала Ольга Совгиря.

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Основная проблема заключается в том, что соответствующая конкурсная комиссия должна выдать кандидатов для 3 субъектов назначения – это Верховная Рада, президент и съезд судей, сказала депутат. Они в любом случае будут назначать судей КСУ, потому что так предусматривает Конституция.

На заседании комитета по правовой политике 2 сентября нардепы отказались поддерживать все поправки, которые касаются конкурсного отбора судей Конституционного Суда, сообщили в Фундации DEJURE.

Совгиря об отклонении поправок относительно реформы КСУ: видео