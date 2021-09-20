Несмотря на это, работу продолжают. Такое заявление на одном из украинских телеканалов сделала председатель ВСК Марьяна Безуглая.

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"Сейчас оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела по существу. Однако мы продолжаем работу", – подчеркнула она.

Заслушали свидетеля Бурбу

По словам Безуглой, 20 сентября частично заслушали одного из свидетелей дела – экс-начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу.

Мы продолжим его заслушивать. Протокол об этом придадут к материалам временной следственной комиссии,

– сказала председатель ВСК.

Попытки сорвать работу комиссии, как считает Безуглая, ограничивают переход к вопросу Иловайска и работы пророссийского нардепа Виктора Медведчука. Эти дела не менее резонансны для украинского общества.

Отметим! Конкретных людей или способ, которым пытаются сорвать работу ВСК, Безуглая не сообщила.

ВСК перенесла заседание

Когда Бурба давал показания следственной комиссии в 9:00 – заседание остановили и объявили перерыв. После этого председатель ВСК сообщила, что заседание переносят. В то же время причины этого решения не сообщили.

Журналист Юрий Бутусов считает, что таким способом "слуги народа" затягивают расследование по указанию Офиса Президента.

Напомним, что 15 сентября Бурба уже приходил на заседание ВСК. Но тогда оно не состоялось, достаточное количество членов комиссии для кворума не собралось.

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