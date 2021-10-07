Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт по управлению репутацией, политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил, что Разумков может попытаться собрать команду.

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Борис Тизенгаузен считает, что в случае попытки создания команды Дмитрию Разумкову необходимо будет чем-то мотивировать депутатов, а не просто сказать: "Присоединяйтесь ко мне". В противном случае – ситуация сомнительная.

Возможно, несколько человек в ближайшее время исключат из фракции ("Слуга народа" – 24 канал), есть такая информация. Борис Тизенгаузен Эксперт по управлению репутацией

Тизенгаузен: Разумков будет начинать не изнутри Рады

В то же время политтехнолог убежден, что соответствующего количества депутатов будет недостаточно для того, чтобы создать внутри Верховной Рады серьезную команду.

Мне кажется, что Разумков будет начинать не изнутри Верховной Рады, а будто бы извне,

– сказал эксперт по управлению репутацией.

Сначала говориться о присутствии Разумкова на телеканалах, потом, возможно, он "подтянет" из бывших команд персонажей, которые тоже обижены на власть, предположил Борис Тизенгаузен. По его словам, может собраться так называемая команда бывших.

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