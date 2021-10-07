Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт з управління репутацією, політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він припустив, що Разумков може спробувати зібрати команду.

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Борис Тизенгаузен вважає, що у разі спроби створення команди Дмитру Разумкову необхідно буде чимось змотивувати депутатів, а не просто сказати: "Приєднуйтесь до мене". В іншому випадку – ситуація сумнівна.

Можливо, кількох людей найближчим часом виключать з фракції ("Слуга народу" – 24 канал), є така інформація. Борис Тизенгаузен Експерт з управління репутацією

Тизенгаузен: Разумков починатиме не зсередини Ради

Водночас політтехнолог переконаний, що відповідної кількості депутатів буде недостатньо для того, аби створити всередині Верховної Ради серйозну команду.

Мені здається, що Разумков буде починати не зсередини Верховної Ради, а ніби ззовні,

– сказав експерт з управління репутацією.

Спочатку мовитиметься про присутність Разумкова на телеканалах, потім, можливо, він "підтягне" з колишніх команд персонажів, які теж ображені на владу, припустив Борис Тизенгаузен. За його словами, може зібратися так звана команда колишніх.

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Відставка Разумкова: коротко