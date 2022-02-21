Как сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, народным депутатам будут розданы подписные письма для сбора голосов.

Важно Уже в скором времени: Арахамия рассказал, когда "слуги" исключат Трухина из фракции

Ранее глава фракции Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады заявил, что нардепов выгонят из фракции "Слуги народа". Отметим, что обвинения против обоих нардепов достаточно серьезные. А именно:

28 января НАБУ сообщило, что нардепа Сергея Кузьминых поймали на получении взятки в 559 тысяч гривен. За это, говорят следователи, нардеп обещал помочь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

А Александра Трухина обвиняют в совершении ДТП, в котором пострадали 6 человек. Нардеп убеждал, что якобы не он был за рулем. Однако впоследствии обнародованные кадры с бодикамер полицейских раскрыли новые детали инцидента.

Обратите внимание! 2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Глава партии Елена Шуляк заявила 9 февраля, что надеется на "совесть" Трухина и что он сдаст мандат по собственному желанию. Однако сам Трухин подчеркнул, что не собирается этого делать, потому что "еще не все выполнил".



Трухин пытался дать взятку и сбежать в лес: смотрите видео