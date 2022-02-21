Як повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, народним депутатам будуть роздані підписні листи для збору голосів.

Важливо Уже незабаром: Арахамія розповів, коли "слуги" виключать Трухіна з фракції

Раніше глава фракції Давид Арахамія у кулуарах Верховної Ради заявив, що нардепів таки виженуть з фракції "Слуги народу". Зауважимо, що звинувачення проти обидвох нардепів доволі серйозні. А саме:

28 січня НАБУ повідомило, що нардепа Сергія Кузьміних впіймали на отриманні хабаря у 559 тисяч гривень. За це, кажуть слідчі, нардеп обіцяв посприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

А Олександра Трухіна звинувачують у вчиненні ДТП, в якій постраждали 6 людей. Нардеп переконував, що нібито не він був за кермом. Однак оприлюднені згодом кадри з бодікамер поліцейських розкрили нові деталі інциденту.

Зверніть увагу! 2 лютого Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Глава партії Олена Шуляк заявила 9 лютого, що сподівається на "совість" Трухіна і що він складе мандат за власним бажанням. Однак сам Трухін наголосив, що не збирається цього робити, бо "ще не все виконав".