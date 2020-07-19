Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что народные избранники работают над так называемым законом об оппозиции. В нем будут предусмотрены важные изменения в работе Верховной Рады.

Сейчас закон готовят в группах. Об этом Третьякова сказала в интервью "Громадскому".

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Она добавила, что в законе нужно расписать, как работает коалиция, а не только каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят сейчас в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции,

– сказала Третьякова.

По ее мнению, должна формироваться большая "организационная часть" коалиционного соглашения, в котором будет расписано, каким образом политические силы договариваются работать в Раде. Третьякова уверена, что это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Она назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.

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