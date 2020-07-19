"Слуги народу" працюють над законом "про опозицію", – Третьякова
Нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що народні обранці працюють над так званим законом про опозицію. У ньому будуть передбачені важливі зміни в роботі Верховної Ради.
Наразі закон готують у групах. Про це Третьякова сказала в інтерв'ю "Громадському".
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Вона додала, що у законі потрібно розписати, як працює коаліція, а не тільки, в який спосіб опозиція може просувати свої ідеї.
Однією з нагальних потреб сьогодні є підготовка закону, його готують наразі в групах, кажуть, що це закон про опозицію. Насправді парламент потребує змін не тільки в опозиції, а і в коаліції,
– зауважила Третьякова.
На її думку, має формуватися велика "організаційна частина" коаліційної угоди, в якій буде розписано, яким чином політичні сили домовляються працювати у Раді. Третьякова впевнена, що це допоможе налагодити співпрацю між депутатами та уникнути бійок і негативних явищ у парламенті. Вона назвала це "великою парламентською реформою", яка ще не виписана.
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Законопроєкт про опозицію: головне
- Перший варіант законопроєкту про опозицію, який готує чинна влада, може бути внесений на розгляд парламенту в вересні чи жовтні.
- В Україні за всі роки незалежності не ухвалили жодного закону про опозицію.
- У законі будуть закріплені права опозиції. У "Слузі народу" прагнуть зробити закон надзвичайно ґрунтовним, щоб його потім не піддавали змінам.