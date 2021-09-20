Александр Корниенко заверил, что на 20 сентября не планировали кадровые вопросы. Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде.
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"Слуги народа" прокомментировали, будут ли рассматривать правительственные вопросы
Сегодня (речь идет о 20 сентября – 24 канал) не будет кадровых вопросов правительственных, по крайней мере не планируется... Мы давно говорили, что это вопрос конца сентября – начала октября,
– заверил Корниенко.
Добавил также, что "пока еще не сильно конец сентября, еще середина".
Предварительно о заседании фракции "Слуг народа" сообщила пресс-секретарь Юлия Палийчук. Она пояснила, что оно начнется ориентировочно в 19:00 20 сентября.
Нардепы планируют:
- обсудить несколько важных документов, в частности – "антиолигархический" законопроект и изменения в Налоговый кодекс;
- поговорить о назначении нового главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
До собрания фракция будет заседать политсовет партии о выдвижении кандидата по 184-му округу, председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря.
Что известно о вероятных отставках в правительстве
- О вероятных отставках министров в правительстве говорят уже не первый месяц. В частности 16 сентября снова вспомнили о вероятной отставке министра обороны Андрея Тарана. "Слуги" заявили, что это может случиться осенью.
- 1 сентября "Слуги народа" пояснили, что в отставку могут отправить также главу Минсоцполитики Марину Лазебную и вице-премьера Олега Урусского. Причина в том, что к их работе есть претензии.
- Варианта кадровых изменений не исключал Владимир Зеленский. В конце августа президент предположил такой вариант событий.