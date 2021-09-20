Александр Корниенко заверил, что на 20 сентября не планировали кадровые вопросы. Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде.

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"Слуги народа" прокомментировали, будут ли рассматривать правительственные вопросы

Сегодня (речь идет о 20 сентября – 24 канал) не будет кадровых вопросов правительственных, по крайней мере не планируется... Мы давно говорили, что это вопрос конца сентября – начала октября,

– заверил Корниенко.

Добавил также, что "пока еще не сильно конец сентября, еще середина".

Предварительно о заседании фракции "Слуг народа" сообщила пресс-секретарь Юлия Палийчук. Она пояснила, что оно начнется ориентировочно в 19:00 20 сентября.

Нардепы планируют:

обсудить несколько важных документов, в частности – "антиолигархический" законопроект и изменения в Налоговый кодекс;

поговорить о назначении нового главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

До собрания фракция будет заседать политсовет партии о выдвижении кандидата по 184-му округу, председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря.

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