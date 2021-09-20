Олександр Корнієнко запевнив, що на 20 вересня не планували кадрові питання. Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді.
До теми "Слуги народу" проведуть засідання 20 вересня: що розглянуть нардепи
"Слуги народу" прокоментували, чи розглядатимуть урядові питання
Сьогодні (мовиться про 20 вересня – 24 канал) не буде кадрових питань урядових, принаймні не планується... Ми давно казали, що це питання кінця вересня – початку жовтня,
– запевнив Корнієнко.
Додав також, що "поки ще не сильно кінець вересня, ще середина".
Попередньо про засідання фракції "Слуг народу" повідомила прессекретарка Юлія Палійчук. Вона пояснила, що воно почнеться орієнтовно о 19:00 20 вересня.
Нардепи планують:
- обговорити кілька важливих документів, зокрема – "антиолігархічний" законопроєкт та зміни до Податкового кодексу;
- поговоряти про призначення нового глави Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
До зібрання фракція засідатиме політрада партії – щодо висування кандидата по 184-му округу, голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.
Що відомо про ймовірні відставки в уряді
- Про ймовірні відставки міністрів в уряді говорять вже не перший місяць. Зокрема 16 вересня знову пригадали про ймовірну відставку міністра оборони Андрія Тарана. "Слуги" заявили, що це може трапитись восени.
- 1 вересня "Слуги народу" пояснили, що у відставку можуть відправити також главу Мінсоцполітики Марину Лазебну і віцепрем'єра Олега Уруського. Причина у тому, що до їхньої роботи є претензії.
- Варіанту кадрових змін не виключав Володимир Зеленський. Наприкінці серпня президент припустив такий варіант подій.