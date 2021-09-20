Про заплановане засідання фракції повідомила прессекретарка Юлія Палійчук. Стартує зібрання близько 19:00.
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Перед засіданням фракції збереться політрада
У порядку денному – фінальні редакції та процедура розгляду законопроєктів 5599 та 5600,
– написала Палійчук.
Також парламентарі поговорять про призначення нового главаиКомітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
До того, як збереться фракція, засідатиме політрада партії – щодо висування кандидата по 184-му округу, голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.
Що відомо про законопроєкт про статус олігархів
- Ініціатива належить президенту Володимиру Зеленському. Її глава держави висловив ще у квітні.
- Законопроєкт подали у Раду як невідкладний і 1 липня парламент проголосував за нього у першому читанні.
- Проте до другого читання в документ внесли понад 1200 правок.
- Через документ виникли суперечності між керівництвом фракції та спікером Дмитро Разумковим.
- Голова Верховної Ради направив документ Венеційській комісії.
- У "Слузі народу" кажуть, що висновок Венеційської комісії – не обов'язковий до виконання.
- Тим часом уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова розкритикувала документ.
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Текст публікації Юлії Палійчук:
Сьогодні о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуга Народу".
У порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроєктів 5599 і 5600, а також кадрові питання, у тому числі, питання призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності.
Нагадаємо, о 18:00 відбудеться засідання політради партії з висунення кандидата по 184-му округу, голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.