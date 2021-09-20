Про заплановане засідання фракції повідомила прессекретарка Юлія Палійчук. Стартує зібрання близько 19:00.

До теми Уточнили дуже багато визначень, – Веніславський про законопроєкт про олігархів

Перед засіданням фракції збереться політрада

У порядку денному – фінальні редакції та процедура розгляду законопроєктів 5599 та 5600,

– написала Палійчук.

Також парламентарі поговорять про призначення нового главаиКомітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

До того, як збереться фракція, засідатиме політрада партії – щодо висування кандидата по 184-му округу, голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.

Зверніть увагу! Законопроєкт 5599 – це "Закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", 5600 – щодо внесення до Податкового кодексу України змін щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Що відомо про законопроєкт про статус олігархів

Ініціатива належить президенту Володимиру Зеленському. Її глава держави висловив ще у квітні.

Законопроєкт подали у Раду як невідкладний і 1 липня парламент проголосував за нього у першому читанні.

Проте до другого читання в документ внесли понад 1200 правок.

Через документ виникли суперечності між керівництвом фракції та спікером Дмитро Разумковим.

Голова Верховної Ради направив документ Венеційській комісії.

У "Слузі народу" кажуть, що висновок Венеційської комісії – не обов'язковий до виконання.

Тим часом уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова розкритикувала документ.

Актуально Арахамія обізвав Денісову “уповноваженою з прав олігархів”

Текст публікації Юлії Палійчук:

Сьогодні о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуга Народу".



У порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроєктів 5599 і 5600, а також кадрові питання, у тому числі, питання призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності.



Нагадаємо, о 18:00 відбудеться засідання політради партії з висунення кандидата по 184-му округу, голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.