О запланированном заседании фракции сообщила пресс-секретарь Юлия Палийчук. Стартует заседание около 19:00.

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Перед заседанием фракции соберется политсовет

В повестке дня – финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 и 5600,

– написала Палийчук.

Также парламентарии поговорят о назначении нового главы Комитету Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

До того, как соберется фракция, будет заседать политсовет партии – касательно выдвижения кандидата по 184-му округу, председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря.

Обратите внимание! Законопроект 5599 – это "Закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", 5600 – о внесении в Налоговый кодекс Украины изменений по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.

Что известно о законопроекте о статусе олигархов

Инициатива принадлежит президенту Владимиру Зеленскому. Ее глава государства высказал еще в апреле.

Законопроект подали в Раду как неотложный и 1 июля парламент проголосовал за него в первом чтении.

Однако ко второму чтению в документ внесли более 1200 поправок.

По документу возникли противоречия между руководством фракции и спикером Дмитрий Разумковым.

Председатель Верховной Рады направил документ Венецианской комиссии.

В "Слуге народа" говорят, что вывод Венецианской комиссии – не обязателен к исполнению.

Между тем уполномоченный по правам человека Людмила Денисова раскритиковала документ.

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Текст публикации Юлии Палийчук:

Сегодня в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа".

В повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 и 5600, а также кадровые вопросы, в том числе, вопрос назначения нового председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, в 18:00 состоится заседание политсовета партии по выдвижению кандидата по 184-му округу, председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря.