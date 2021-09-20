О запланированном заседании фракции сообщила пресс-секретарь Юлия Палийчук. Стартует заседание около 19:00.
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Перед заседанием фракции соберется политсовет
В повестке дня – финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 и 5600,
– написала Палийчук.
Также парламентарии поговорят о назначении нового главы Комитету Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
До того, как соберется фракция, будет заседать политсовет партии – касательно выдвижения кандидата по 184-му округу, председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря.
Что известно о законопроекте о статусе олигархов
- Инициатива принадлежит президенту Владимиру Зеленскому. Ее глава государства высказал еще в апреле.
- Законопроект подали в Раду как неотложный и 1 июля парламент проголосовал за него в первом чтении.
- Однако ко второму чтению в документ внесли более 1200 поправок.
- По документу возникли противоречия между руководством фракции и спикером Дмитрий Разумковым.
- Председатель Верховной Рады направил документ Венецианской комиссии.
- В "Слуге народа" говорят, что вывод Венецианской комиссии – не обязателен к исполнению.
- Между тем уполномоченный по правам человека Людмила Денисова раскритиковала документ.
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Текст публикации Юлии Палийчук:
Сегодня в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа".
В повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 и 5600, а также кадровые вопросы, в том числе, вопрос назначения нового председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Напомним, в 18:00 состоится заседание политсовета партии по выдвижению кандидата по 184-му округу, председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря.