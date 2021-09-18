По решению комитета, было сформулировано 13 комплексных поправок, которые учитывают более 200 предложений, поступивших после первого чтения. Об этом сообщил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
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Уточнили последствия внесения лица в реестр, – Вениславский
Он отметил, что депутаты учли много существенных положений, которые сделали более четким применение критериев закона об олигархах. А также сделали невозможным избежание внесения в реестр лиц, которые влияют на экономическую и политическую жизнь страны.
Мы уточнили очень много определений. Дополнили перечень должностных лиц, которые не были учтены в первой редакции,
– подчеркнул нардеп от "Слуги народа".
По его словам, были уточнены последствия внесения лица в реестр олигархов. Теперь туда должна подаваться информация о предприятиях, конечным бенефициарным владельцем которых является это лицо.
В законопроекте №5599 также подробно уточнены положения о:
- запрет финансирования олигархами политической деятельности, митингов, политических партий;
- запрет осуществления взносов в избирательные фонды политических партий и кандидатов, кроме собственных.
Вениславский считает, что народные избранники существенно улучшили документ. Поэтому теперь он станет эффективным инструментом в борьбе с влиянием олигархов на политическую жизнь страны.
Законопроект о статусе олигарха: что об этом известно
- Верховная Рада поддержала в первом чтении инициированный президентом законопроект о статусе олигархов. Он предусматривает создание в Украине соответствующего реестра, в который лица могут попасть, если будут отвечать установленным критериям.
- Комитет по обороне 17 сентября рекомендовал парламенту принять этот документ во втором чтении. В него было внесено много поправок, в частности, вводится определение "представитель олигархов".
- 10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил законопроект об олигархах Венецианской комиссии, которая проверит его на соответствие Конституции.
- В то же время в "Слуге народа" заявили, что не будут затягивать рассмотрение законопроекта. По словам нардепа Евгении Кравчук, заключение Венецианской комиссии не является обязательным для исполнения – это рекомендация, к которой "могут прислушаться, а могут не прислушаться".