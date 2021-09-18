По решению комитета, было сформулировано 13 комплексных поправок, которые учитывают более 200 предложений, поступивших после первого чтения. Об этом сообщил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

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Уточнили последствия внесения лица в реестр, – Вениславский

Он отметил, что депутаты учли много существенных положений, которые сделали более четким применение критериев закона об олигархах. А также сделали невозможным избежание внесения в реестр лиц, которые влияют на экономическую и политическую жизнь страны.

Мы уточнили очень много определений. Дополнили перечень должностных лиц, которые не были учтены в первой редакции,

– подчеркнул нардеп от "Слуги народа".

По его словам, были уточнены последствия внесения лица в реестр олигархов. Теперь туда должна подаваться информация о предприятиях, конечным бенефициарным владельцем которых является это лицо.

В законопроекте №5599 также подробно уточнены положения о:

запрет финансирования олигархами политической деятельности, митингов, политических партий;

запрет осуществления взносов в избирательные фонды политических партий и кандидатов, кроме собственных.

Вениславский считает, что народные избранники существенно улучшили документ. Поэтому теперь он станет эффективным инструментом в борьбе с влиянием олигархов на политическую жизнь страны.

Законопроект о статусе олигарха: что об этом известно