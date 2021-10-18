"Слуги народа" собираются на заседание фракции: список вопросов

Вечером 18 октября нардепы от "Слуги народа" соберутся на заседание фракции. Одним из главных вопросов встречи станет обсуждение Госбюджета-2020.

Заседание проведут в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Ранее Главная тема – не кадровые изменения, – заместитель Арахамии о заседании "слуг"

Перед нардепами будут выступать Арахамия и Корниенко

Докладывать перед нардепами будут председатель фракции Давид Арахамия и Александр Корниенко.

По словам Палийчук, они расскажут о приоритетах работы на неделю и законопроектах, внесенных в повестку дня.

Какие документы обсудят:

"О Государственном бюджете Украины на 2022 год";

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс";

"О приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции";

"О реформировании банковской сферы и усилении независимости НБУ";

"О доступных кредитах для фермеров".

Отметим, что государственный бюджет нардепы должны принять в первом чтении до 20 октября. Само голосование состоится именно этого числа. Уже после смогут вносить правки в документ – ко второму чтению.

Читайте также Какое будет решение фракции, такое – и Рады, – Стефанчук об отстранении Третьяковой

Что известно о главной смете страны на 2022 год?

Проект подан правительством в Раду 15 сентября. В документе заложили уменьшение дефицита бюджета до 3,5% и рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП. Среднегодовой курс доллара – на уровне 28,6 гривны.

Текст публикации Юлии Палийчук:

Напоминаю, что сегодня в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга народа".

Народные депутаты планируют заслушать Давида Арахамию и Александра Корниенко о приоритетах работы на неделю и обсудить законопроекты, внесенные в повестку дня:

№6000 – о Государственном бюджете Украины на 2022 год;

№6062 – о внесении изменений в Бюджетный кодекс;

№5459-1 – касаемо приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции;

№5850, 5852 и 5853 – по реформированию банковской сферы и усилению независимости НБУ;

ресурсный законопроект №5600;

законопроект № 3205-2 о доступных кредитах для фермеров.

Приглашаем к участию представителей СМИ, аккредитованных в нашем медиацентре.