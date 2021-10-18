Засідання проведуть у конгресно-виставковому центрі "Парковий". Про це повідомила речниця політсили Юлія Палійчук.

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Перед нардепами виступатимуть Арахамія та Корнієнко

Доповідатимуть перед нардепами голова фракції Давид Арахамія та Олександр Корнієнко.

За словами Палійчук, вони розкажуть про пріоритети роботи на тиждень та законопроєкти, внесені до порядку денного.

Які документи обговорять:

"Про Державний бюджет України на 2022 рік";

"Про внесення змін до Бюджетного кодексу";

"Про приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції";

"Про реформування банківської сфери та посилення незалежності НБУ";

"Про доступні кредити для фермерів".

Зазначимо, що державний бюджет нардепи мають ухвалити у першому читанні до 20 жовтня. Саме голосування відбудеться саме цього числа. Вже опісля зможуть вносити правки у документ – до другого читання.

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Що відомо про головний кошторис країни на 2022 рік? Проєкт поданий урядом в Раду 15 вересня. У документі заклали зменшення дефіциту бюджету до 3,5% і рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП. Середньорічний курс долара – на рівні 28,6 гривні.

Текст публікації Юлії Палійчук:

Нагадую, що сьогодні о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу".

Народні депутати планують заслухати Давида Арахамію та Олександра Корнієнка про пріоритети роботи на тиждень і обговорити законопроєкти, внесені до порядку денного:

№6000 – про Державний бюджет України на 2022 рік;

№6062 – про внесення змін до Бюджетного кодексу;

№5459-1 – щодо приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції;

№5850, 5852 і 5853 – щодо реформування банківської сфери та посилення незалежності НБУ;

ресурсний законопроєкт №5600;

законопроєкт № 3205-2 про доступні кредити для фермерів.

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