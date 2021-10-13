Про це Стефанчук сказав на своєму першому брифінгу на посаді глави парламенту.
Важливо Найкраще, аби Третьякова склала мандат, – колеги Полякова налаштовані рішуче через образу
Голова Ради переконаний, що Третьякова, написавши про смерть Полякова, не подумала про наслідки своїх дій. Стефанчуку вже передали лист від фракцій і груп про відсторонення скандальної нардепки на 5 пленарних днів.
Стефанчук вважає, що питання Третьякової на фракції "слуг народу" буде обговорюватися "гостро і гаряче". Яке рішення прийме фракція, таке і буде рішення Ради, уточнив Стефанчук.
Що сказала Третьякова про Полякова
Галина Третьякова прокоментувала трагедію у чаті партії "Слуга народу", зазначивши, що "на одного ворога менше". Ці слова спровокували скандал. У групі "За майбутнє" вимагали від "слуг" вибачення. Сама Третьякова не вибачилась. Мовляв, має право на свободу слова.
Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що колеги з фракції не наполягатимуть, аби Третьякова покинула посаду голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
Що відомо про смерть Полякова
- Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі вночі 8 жовтня. Політика намагались реанімувати лікарі, проте врятувати його не вдалось.
- Результати розтину свідчать про те, що смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Станом на зараз поліція висунула кілька версій щодо смерті політика:
- хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті;
- отруєння невідомою речовиною самостійно;
- отруєння невідомою особою.
У МВС підтвердили інформацію, яку раніше повідомила Галина Янченко, про те, що у крові загиблого виявили ще й метадон.