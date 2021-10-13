Про це Стефанчук сказав на своєму першому брифінгу на посаді глави парламенту.

Важливо Найкраще, аби Третьякова склала мандат, – колеги Полякова налаштовані рішуче через образу

Голова Ради переконаний, що Третьякова, написавши про смерть Полякова, не подумала про наслідки своїх дій. Стефанчуку вже передали лист від фракцій і груп про відсторонення скандальної нардепки на 5 пленарних днів.

Зверніть увагу! Також Третьяковій загрожує зняття з посади голови комітету соцполітики й захисту прав ветеранів.

Стефанчук вважає, що питання Третьякової на фракції "слуг народу" буде обговорюватися "гостро і гаряче". Яке рішення прийме фракція, таке і буде рішення Ради, уточнив Стефанчук.

Що сказала Третьякова про Полякова

Галина Третьякова прокоментувала трагедію у чаті партії "Слуга народу", зазначивши, що "на одного ворога менше". Ці слова спровокували скандал. У групі "За майбутнє" вимагали від "слуг" вибачення. Сама Третьякова не вибачилась. Мовляв, має право на свободу слова.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що колеги з фракції не наполягатимуть, аби Третьякова покинула посаду голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.

Цікаво! Це вже не перший скандал, у який втрапила Третьякова. У липні 2020 року вона пропонувала легалізувати в Україні секс-індустрію і "все, що можливо". Також Третьякова заявляла, що діти, які народжуються "у сім'ях, що потребують матеріальної допомоги" – " дуже низької якості".

Що відомо про смерть Полякова

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі вночі 8 жовтня. Політика намагались реанімувати лікарі, проте врятувати його не вдалось.

Результати розтину свідчать про те, що смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Станом на зараз поліція висунула кілька версій щодо смерті політика:

хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті;

отруєння невідомою речовиною самостійно;

отруєння невідомою особою.

У МВС підтвердили інформацію, яку раніше повідомила Галина Янченко, про те, що у крові загиблого виявили ще й метадон.