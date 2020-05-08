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"Слуги народа" удвоили бюджет налоговой милиции, которую президент обещал ликвидировать: детали

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Верховная Рада Украины перераспределила бюджет на 2020 год. Пришлось уменьшить расходы на науку, культуру, образование и кино, чтобы больше осталось на борьбу с эпидемией и систему здравоохранения. Но, как оказалось, не только для них.

О том, как на самом деле распределили государственный бюджет, узнавали журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях".

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Мало кто заметил, но дополнительных почти полмиллиарда гривен пустили на финансирование ГФС и налоговой милиции в ее составе, чем удвоили бюджет этого органа.

Как принимали изменения в бюджет

13 апреля 2020 года народные депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады голосовали за изменения в государственный бюджет на 2020 год. Главная идея – аккумулировать деньги для борьбы с COVID-19 в Украине.

Непростые времена требуют от нас ответственных действий,
– произнес тогда в сессионном зале парламента премьер-министр Денис Шмыгаль.

Среди прочего, в тот день было урезано финансирование Украинского культурного фонда, поддержка украинской книги и финансирование общественного вещателя. Коснулось это и науки – сократили финансирование исследований и изобретений.

Денис Шмигаль
Денис Шмыгаль / Фото minregion.gov.ua

Зато расходы на другие сферы только выросли. В частности, и на налоговую милицию и Государственную фискальную службу. На них дополнительно выделили 450 миллионов гривен из государственной казны.

Средства забрали и от Бюро финансируемых расследований – органа, который должен был заменить налоговую милицию, но создание которого в конечном итоге провалили. Таким образом в целом на налоговую милицию и ГФС выделили примерно миллиард – речь идет о той же структуре, которую ранее хотели ликвидировать.

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Не все поддерживали такое увеличение. Так, например, народный депутат от фракции "Голос" и член бюджетного комитета парламента Владимир Цабаль рассказал "Схемам", что пытался этому противодействовать, но тщетно.

"Сама ГФС сейчас сбором доходов не занимается. То есть, это тот орган, который просто должен реформироваться в два этапа. Ну и, соответственно, смысл увеличивать финансирование того органа, который уже условно не существует, у которого условно осталось каких-то пару функций, которые там исторически, все мы знаем, были не очень успешными", – сказал Цабаль.

Он отметил, что в Министерстве финансов так и не объяснили для чего увеличили расходы на ГФС.

цабаль
Владимир Цабаль / Фото radiosvoboda

Что говорят в "Слуге народа"

В самой президентской фракции также убеждали, что есть необходимость распрощаться с налоговой милицией.

"Вообще надо эту налоговую милицию и все подразделения, которые занимаются предпринимателями, – их надо ликвидировать однозначно. Вместо этого надо создать Государственное бюро финансовых расследований", – сказал депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Олександр Качура
Александр Качура / Фото radiosvoboda

Обещания предыдущих политиков относительно налоговой милиции

Виктор Янукович

В 2012 году, во времена президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова, появилась песня о налоговой милиции, которая якобы написана рядовыми ее работниками. В ней такие строки: "Налоговая милиция – это закон и справедливость. Это порядочность и смелость. Это соблюдение права. Это защита государства".

Віктор Янукович
Виктор Янукович / Фото УП

В то же время многие оценивают работу налоговой милиции не так, как поется в песне. После Революции Достоинства разные руководители страны хотели ее ликвидировать – вместе с экономическими департаментами в СБУ и МВД. А взамен планировали создать новую финансовую службу расследований.

Арсений Яценюк

Такие обещания еще в 2015 году давал тогдашний премьер Арсений Яценюк.

Налоговая милиция должна уйти в прошлое. Поэтому в парламент должен быть внесен наработанный закон о создании службы финансовых расследований. Демилитаризованная, без погонов, без автоматов – но с мозгами,
– говорил Яценюк тогда.

И в 2016 году он все еще не оставлял надежду ликвидировать налоговую милицию. "Наша задача – это ликвидация налоговой милиции. Проект закона о создании службы финансовых расследований готов", – уверял он.

Арсеній Яценюк
Арсений Яценюк / Фото Главком

Владимир Гройсман

Через год, в 2017-м, эту же инициативу предшественника, которая нравилась общественности, подхватил и следующий глава украинского правительства Владимир Гройсман. "Речь идет о том, чтобы ликвидировать налоговую милицию уже окончательно", – сказал тогда Гройсман.

Володимир Гройсман
Владимир Гройсман / Фото Агрополит

В 2018 году премьер Гройсман все еще надеялся создать новый орган финансовых расследований. "Надо ликвидировать, чтобы органы не имели права приходить к предпринимателям и проверять. Мы должны создать интеллектуальную службу – службу финансовых расследований", – подытожил он.

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Петр Порошенко

Поддержал его тогда же и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Было 3 священные коровы – СБУ, полиция и налоговая милиция, которую никто даже трогать не мог. Моя прямая политическая воля заключается в том, что эту структуру – налоговую милицию нужно ликвидировать", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко
Петр Порошенко / Фото Громадское

Владимир Зеленский и его команда

В 2019 году уже новый украинский президент Владимир Зеленский и "новые лица" во власти также взяли на вооружение инициативу предшественников.

Володимир Зеленський
Владимир Зеленский / Фото УП

Так, народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" и председатель комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев еще в прошлом году убеждал, что это программный пункт президента Украины и партии "Слуга народа", который они внедряют в жизнь.

Речь идет о создании органа, который отберет полномочия у Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, налоговой милиции, которая будет ликвидирована. И будет единственным органом, который будет расследовать преступления в сфере публичных финансов,
– сказал тогда Гетманцев.

Впрочем, уже через три месяца – в январе 2020 года – "программный пункт" президента и его фракции неожиданно был отклонен комитетом, который возглавляет тот же Даниил Гетманцев. А впоследствии, по рекомендации комитета, за его отклонение проголосовала Верховная Рада.

Данило Гетманцев
Даниил Гетманцев / Фото ЭП

Почему законопроект отклонили

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк рассказала "Схемам", что точно не знает, почему отклонили законопроект.

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"Как мне сообщили в комитете, исчезла политическая воля на принятие этого законопроекта в том виде, в котором он был подготовлен ко второму чтению. Я напомню, что ко второму чтению по модели, которую мы выбрали, Бюро финансовых расследований подчинялось Кабинету Министров", – сказала Василевская-Смаглюк.

Ольга Василевська-Смаглюк
Ольга Василевская-Смаглюк / Фото Корреспондент

Сам же Даниил Гетманцев отказался объяснять журналистам причину, почему же возглавляемый им комитет в итоге отказался от поддержки "программного пункта президента", но отметил, что он и по сей день "очень агитирует" за этот законопроект.

Больше о том, на что будут тратить эти деньги – смотрите в программе.

Автор: Александр Чорновалов
Теги: Министерство финансов Украины Бюджет 2020 Деньги Виктор Янукович Владимир Гройсман Арсений Яценюк Петр Порошенко Даниил Гетманцев Верховная Рада Владимир Зеленский Слуга народа
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