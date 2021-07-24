Не хватило голосов, чтобы назначить повестку дня. Об этом рассказала депутат облсовета из фракции "Слуга народа" Юлия Ковалевская.

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Ковалевская отметила, что поэтому вопрос исключения не рассматривался. Не было кворума. При этом депутат не уточнила, кто был инициатором заседания.

Глава облсовета отрицал все претензии

Товмасян присутствовал. Он говорил, что процессуального статуса у него ни одного нет, никаких обвинений, негативных моментов не предъявлено. Также он убеждал, что во время обыска никаких "компроментирующих" моментов не было.

Заметим, сам Товмасян публично не комментировал дело о задержании одного из своих заместителей. На телефонные звонки после обысков в облсовете председатель тоже не ответил.

Что этому предшествовало